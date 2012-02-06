Дарницкая ТЭЦ перешла на уголь. Азаров поднял вопрос ее экобезопасности

Дарницкая ТЭЦ в Киеве существенно сократила потребление газа путем перехода на уголь.

Как передает корреспондент УНИАН, это отметил премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ сегодня после ознакомления с работой ТЭЦ.

«Вот один из таких примеров, как мы конкретно решаем вопросы перехода на комплексное использование газа и угля. На Дарницкой ТЭЦ значительно сокращен расход дорогого природного газа, осуществлена реконструкция и переход на антрацит», - сказал Н.АЗАРОВ.

При этом он подчеркнул, что в результате перехода на новое топливо станция работает надежно.

«По всем своим параметрам станция работает надежно и устойчиво. Выдает сейчас 170 мегаватт мощности», - сказал Н.АЗАРОВ.

Премьер-министр подчеркнул, что это не единственный пример замены газа углем и в перспективе эта практика будет применяться активнее.

«При цене на газ свыше 1500-1600 грн. переход на наш уголь уже становится более экономически выгодным. Ну, а вы знаете, что сейчас газ стоит не 1500 грн., а значительно больше – в два раза больше», - сказал Н.АЗАРОВ.

Премьер-министр также считает необходимым повысить уровень экологической безопасности работы столичной Дарницкой ТЭЦ, перешедшей на использование угля вместо газа.

Он отметил, что на сегодняшний день 95% выбросов станции локализуется, однако этого недостаточно, поскольку ТЭЦ находится в черте города.

«Станция находится в Киеве. 95% выбросов локализуется. Но говорить, что все это безпроблемно - нельзя… Конечно, надо думать о том, чтобы эта станция работала в экологически более безопасном режиме», - сказал Н.АЗАРОВ.

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