«Газпром» заявляет, что покупка «Белтрансгаза» нивелировала транзитные риски

Москва. В «Газпроме» заявляют, что покупка «Белтрансгаза»позволила нивелировать транзитные риски.

Об этом УНИАН сообщили в управлении информации «Газпрома».

«Доведение доли «Газпрома» в «Белтрансгазе» до 100% позволило взаимовыгодно решить ряд задач: обеспечить эффективную интеграцию газотранспортных систем России и Республики Беларусь, нивелировать транзитные риски на территории республики, предоставить дополнительные гарантии сбыта газа на долгосрочную перспективу на емком рынке», - говорится в сообщении.

Отмечается, что присоединение «Белтрансгаза» позволило также «Газпрому» активно участвовать в развитии газовой инфраструктуры Республики Беларусь, что особенно важно для обеспечения ее синхронизации с развитием мощностей компании в России.

Сообщается, что Совет директоров одобрил проводимую «Газпромом» работу по развитию российско-белорусского торгово-транспортного и инвестиционного сотрудничества в газовой сфере. Правлению поручено продолжить работу в рамках заключенных 25 ноября 2011 года межправительственных соглашений по условиям поставки газа в Республику Беларусь и транспортировки газа по ее территории, а также о деятельности ОАО «Белтрансгаз».

На заседании было отмечено, что среди республик бывшего СССР Беларусь является вторым по величине рынком сбыта российского газа. По итогам 2011 года в Республику Беларусь было поставлено 20,6 млрд. куб. м (29% от общего объема продаж в страны ближнего зарубежья). Беларусь является стратегически важным звеном в обеспечении экспортных поставок «Газпрома» в Европу: в 2011 году объем транспортировки российского газа через республику составил 31,3 млрд. куб. м газа или 21% от общего объема экспорта в Европу.

Члены Совета директоров подчеркнули, что участие России и Республики Беларусь в Таможенном союзе и вхождение с 2012 года в Единое экономическое пространство открыли новые перспективы для интеграции экономик двух государств, обеспечили высокую степень согласованности действий и предоставили дополнительные возможности для более эффективного экономического развития. Убедительным примером этому может служить взаимодействие России и Республики Беларусь в газовой отрасли. Переход на новый, стратегический уровень отношений в этой сфере обеспечил Республике Беларусь возможность приобретать газ и сегодня, и в долгосрочной перспективе, по комфортным для нее ценам.

Отмечается, что сегодня «Газпром» успешно реализует комплекс мероприятий в производственной, сбытовой и финансово-экономической сферах деятельности «Белтрансгаза», направленных на повышение эффективности работы компании. В текущих планах, в частности, проведение аудита технического состояния основных фондов «Белтрансгаза» и подготовка предложений по улучшению работы объектов транспортировки и подземного хранения газа, формирование программ развития компании на трех- и десятилетнюю перспективу, а также Генеральной схемы газоснабжения Республики Беларусь. Кроме того, решаются вопросы корпоративного управления «Белтрансгаза», подготовлены необходимые документы для переименования компании в ОАО «Газпром трансгаз Беларусь». Основные мероприятия по повышению эффективности деятельности «Белтрансгаза» будут реализованы до конца 2012 года.

Как сообщал УНИАН, ОАО «Газпром» и ОАО «Белтрансгаз» 25 ноября 2011 года подписали контракты на поставку газа в Беларусь и его транспортировку через территорию республики в 2012-2014 годах. Также ОАО «Газпром» и Государственный комитет по имуществу Республики Беларусь подписали договор купли-продажи 50% акций ОАО «Белтрансгаз». С учетом уже приобретенных «Газпромом» в 2007-2010 годах 50% акций «Белтрансгаза», «Газпром» стал владельцем 100% акций «Белтрансгаза».