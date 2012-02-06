Украина в январе увеличила добычу угля на 6,6% – до 7 млн. тонн

По оперативным данным Министерства энергетики и угольной промышленности, угледобывающие предприятия Украины в январе 2012 года увеличили добычу рядового угля до 6 млн. 967,5 тыс. тонн, что на 6,6%, или 430,3 тыс. тонн, больше, чем за январь 2011 года.

Как сообщили УНИАН в министерстве, добыча коксующегося угля за отчетный период выросла на 1,5%, или 30,1 тыс. тонн, – до 1 млн. 976,478 тыс. тонн, энергетического угля – на 8,7%, или 400,42 тыс. тонн, – до 4 млн. 991,045 тыс. тонн, по сравнению с январем 2011 года.

По данным министерства, угледобывающие предприятия Минуглепрома в январе т.г. увеличили добычу рядового угля на 3,5%, или на 65 тыс. тонн, – до 2 млн. 014 тыс. тонн. В то же время фактически госпредприятия сократили добычу угля на 39,2% в связи с передачей в концессию ДТЭК крупнейших госпредприятий «Ровенькиантрацит» и «Свердловантрацит», производственные показатели, которых ранее относились к госсектору.

Как сообщал УНИАН,угледобывающие предприятия Украины в 2011 году увеличили добычу угля на 8,9%, или 6,693 млн. тонн, по сравнению с 2010 годом – до 81,859 млн. тонн.

Справка УНИАН. В ведении Минэнергоугля находится 18 угледобывающих объединений и 5 самостоятельных шахт.