Гончарук: основной темой переговоров Януковича и Клинтон была энергетическая безопасность

Советник Президента Украины - руководитель Главного управления по вопросам международных отношений Администрации Президента Андрей ГОНЧАРУК заверяет, что основной темой переговоров Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА с Государственным секретарем США Хиллари КЛИНТОН 4 февраля в Мюнхене была энергетическая безопасность.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил сегодня на брифинге в Киеве.

А.ГОНЧАРУК напомнил, что основной темой переговоров во время последних зарубежных визитов В.ЯНУКОВИЧА были вопросы энергетической безопасности. Он отметил, что эта тема была доминирующей для украинской стороны во время саммита в Давосе и также она имела продолжение во время международной конференции по безопасности, которая состоялась в Мюнхене.

А.ГОНЧАРУК отметил, что, кроме выступления В.ЯНУКОВИЧА во время конференции, он также имел две двусторонних встречи: с бывшим госсекретарем США Генри КИССИНДЖЕРОМ и нынешним госсекретарем США Х.КЛИНТОН.

А.ГОНЧАРУК отметил, что главным вопросом для обсуждения во время встречи с Х.КЛИНТОН была энергетическая безопасность. А также украинская сторона информировала США о переговорах с Россией по газовым вопросам, речь шла и о вероятных вариантах диверсификации источников снабжения энергоносителей в Украину через так называемый «южный коридор» во исполнение решения СНБО.

Отвечая на уточняющий вопрос, какие еще темы поднимались во время встречи с Х.КЛИНТОН, в частности, не обсуждались ли дальнейшие форматы участия Украины в миротворческих операциях в разных странах, А.ГОНЧАРУК снова сказал, что в первую очередь стороны обсудили энергетические вопросы, однако, кроме этого, поднимался широкий спектр других вопросов, к которым можно отнести и миротворческие операции.

В то же время, по словам советника Президента, детального обсуждения не было, поскольку все мероприятия в этой сфере происходят согласно плану сотрудничества с США и другими странами, который уже утвержден раньше.

Также отвечая на вопрос журналистов, почему Президент В.ЯНУКОВИЧ не воспользовался возможностью участия в Давосском саммите для встречи с руководством ведущих европейских государств и обсуждения неотложных вопросов, в частности таких как создание трехстороннего газового консорциума, А.ГОНЧАРУК сказал, что, например, премьер-министра Франции Франсуа ФИЙОНА на саммите не было, канцлер Германии Ангела МЕРКЕЛЬ находилась в Давосе на протяжении очень короткого времени, фактически приняла участие в открытии саммита и уехала сразу после этого, премьер-министр Великобритании Дэвид КАМЕРОН в Давосе сконцентрировался на обсуждении внутренних вопросов Европейского Союза.

По словам А.ГОНЧАРУКА, что касается лидеров других государств, то если бы у Президента В.ЯНУКОВИЧА было время, то такие встречи теоретически можно было бы организовать и провести, однако, в который раз заметил он, основная цель участия В.ЯНУКОВИЧА в Давосе – обсуждение вопросов энергетической безопасности – была исчерпана и без них.

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