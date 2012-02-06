Украина прекратила импорт электроэнергии из России

ООО «Востокэнерго» входящее в состав частного энергохолдинга ДТЭК, в понедельник прекратило импорт электроэнергии из Российской Федерации в рамках коммерческого контракта с ОАО «Интер РАО ЕЭС».

Об этом УНИАН сообщили в НЭК «Укрэнерго».

«Импортные перетоки из России с понедельника прекращены», - сказали в компании, добавив при этом, что в субботу были также прекращены импортные поставки электроэнергии с Молдавской ГРЭС (Молдавия, «Интер РАО ЕЭС»), осуществлявшиеся в адрес Южной энергетической системы несколько дней февраля.

В ДТЭК не комментируют эту информацию.

Как сообщал УНИАН, Украина с 1 февраля начала импорт электроэнергии из России в связи с дефицитом на внутреннем рынке. Оператором импорта выступала компания ООО «Востокэнерго», входящая в структуру энергохолдинга ДТЭК. Импортные операции осуществлялись в рамках коммерческого договора с «Интер РАО ЕЭС», заключенного 30 января. Мощность поставок на 1 февраля составляла 400 МВт ровным графиком.