За неделю цены на нефтепродукты увеличились в среднем на 1,6%

С 30 января по 6 февраля 2012 года средние по Украине крупнооптовые цены на нефтепродукты увеличились на 0,5 – 4,0% (в среднем на 1,6%).

Об этом УНИАН сообщили в консалтинговой группе «А-95» (г. Киев). Так, по данным мониторинга консалтинговой группы «А-95», с 30 января по 6 февраля 2012 года средние по Украине крупнооптовые цены на нефтепродукты изменились следующим образом:

на бензин А-80 – увеличились на 4,0%, или 390 грн./тонна, – до 10 100 грн./тонна;

на бензин А-92 – увеличились на 0,7%, или 80 грн./тонна, – до 11 570 грн./тонна;

на бензин А-95 – увеличились на 1,2%, или 140 грн./тонна, – до 12 140 грн./тонна;

на дизельное топливо – увеличились на 0,5%, или 50 грн./тонна, – до 10 220 грн./тонна.

Справка УНИАН. ООО «Консалтинговая группа «А-95» создано в мае 2008 года. Компания занимается профессиональными исследованиями и мониторингом рынка нефтепродуктов.

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