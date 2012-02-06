Поставки украинской электроэнергии в Беларусь могут возобновиться 8 февраля

Минск. Поставки украинской электроэнергии в Беларусь могут возобновиться в среду, 8 февраля.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Республике Беларусь, об этом сообщает пресс-служба компании «Белэнерго». Напомним, что в связи с дефицитом электроэнергии на внутреннем рынке из-за сильных морозов, Украина приостановила с 1 февраля поставки электроэнергии в Беларусь. «Ранее предусматривалось, что поставки возобновятся 3 февраля, потом срок сдвинулся на понедельник, но на сегодняшнее утро украинская сторона попросила еще два дня отсрочки, то есть до конца дня 7 февраля», - сказали в «Белэнерго».

Как подчеркнули в «Белэнерго», о сроках возобновления поставок украинская сторона уведомит белорусских партнеров дополнительно.

Как сообщал УНИАН, также с 1 февраля Украина начала импорт электроэнергии из России в связи с дефицитом на внутреннем рынке. Оператором импорта выступала компания ООО «Востокэнерго», входящая в структуру энергохолдинга ДТЭК. Импортные операции осуществлялись в рамках коммерческого договора с «Интер РАО ЕЭС», заключенного 30 января. Мощность поставок на 1 февраля составляла 400 МВт ровным графиком.

В понедельник, 6 февраля, ООО «Востокэнерго» входящее в состав частного энергохолдинга ДТЭК, в понедельник прекратило импорт электроэнергии из Российской Федерации. Справка УНИАН. Согласно контракту, в 2012 году Беларусь планирует гарантированно импортировать из Украины 1,5 млрд. кВт/ч электроэнергии и еще до 3 млрд. кВт/ч - в случае экономической целесообразности.

В 2011 году, согласно контрактам, Беларусь должна была импортировать из Украины около 2,5 млрд. кВт/ч. Партнерами по поставке электроэнергии из Украины были две украинские компании – «Укринтерэнерго» и «Востокэнерго».