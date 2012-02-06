Россия возобновила поставки газа в полном объеме в шесть стран ЕС

Брюссель. Россия возобновила поставки газа в полном объеме в шесть стран-членов Европейского Союза.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом сообщила сегодня на брифинге представитель Еврокомиссии Марлен ХОЛЗНЕР.

“Я должна сказать, что стало лучше за выходные. Мы находимся в тесном контакте со странами-членами, и они проинформировали нас, что поставки газа вернулись в норму в следующих странах-членах: Болгария, Словакия, Австрия, Венгрия, Польша и Греция”, - сказала она.

В Румынии, Германии и Италии, по словам представителя Еврокомиссии, поставки газа растут, однако еще не достигли показателей, которые были до минувшей недели.

При этом М.ХОЛЗНЕР отметила, что все страны-члены ЕС смогли использовать необходимые рыночные механизмы для того, чтобы предотвратить возможные прерывания поставок газа потребителям.

“Нет чрезвычайной ситуации в Европе, и потребители и промышленность получают газ в обычном объеме”, - подчеркнула она.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 6 февраля, М.ХОЛЗНЕР заявила, что Еврокомиссия обратилась за разъяснениями относительно уменьшения уровня поставок газа в Посольство России при ЕС, однако пока не получила ответа.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Еврокомиссия отмечает сокращение поставок российского газа в некоторые страны ЕС

Путин продолжает утверждать, что Украина "перебирает" газ сверх контракта