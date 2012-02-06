Путин заговорил о приватизации «Газпрома»… в перспективе

Премьер-министр Владимир ПУТИН не исключил приватизации российской газовой монополии «Газпром». Об этом он заявил сегодня на встрече с политологами, сообщает Газета.Ru.

«Когда-то мы чуть полностью не приватизировали «Газпром», и ваш покорный слуга вернул контроль государства над «Газпромом». Это отдельная дискуссия, но тоже мы когда-нибудь перейдем к тому, чтобы «Газпром» работал в другом режиме», – цитирует В.Путина ИТАР-ТАСС.

В.ПУТИН считает, что приватизировать «Газпром» и другие крупнейшие энергетические компании, включая «Роснефть», нужно в будущем, а не сейчас.

«Всему свое время, на мой взгляд. Сегодня нельзя все приватизировать немедленно в этом секторе, и уж тем более нельзя национализировать. Потому что развития не будет», – сказал В.ПУТИН, передает РИА «Новости».

СМИ многократно писали о контрольной схеме над «Газпромом». Семь лет назад В.ПУТИН, будучи президентом, распорядился вернуть в прямое владение государства 50% плюс 1 акцию «Газпрома».

В 2005 году 100-процентная госкомпания «Роснефтегаз» выкупила у самого концерна и его «дочек» 10,7% акций «Газпрома» за 7,5 млрд. долл. Остался последний шаг – разобраться с пакетом «Газпрома», который находится у «Росгазификации». В этой компании у государства нет квалифицированного большинства голосов, хотя де-факто ее пакет в газовой монополии учитывается как «государственный».

С 2007 года обсуждались разные варианты, как завершить схему. Окончательный план был оформлен распоряжением правительства в 2010 году. «Роснефтегаз» должен был передать «Газпрому» полученные от государства акции 72 газораспределительных организаций (ГРО), от концерна ожидался ответный платеж, «в том числе» 0,23% его акций.

Первого февраля вице-премьер Игорь СЕЧИН пожаловался в Кремль на «Газпром», заявив, что крупнейшая компания России саботирует правительственные распоряжения, затягивая получение государством непосредственного контроля в газовой монополии.