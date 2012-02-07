Украина получает газа больше, чем в контракте, снова заявляют в «Газпроме»

Москва. Украина получает газа больше, чем предусмотрено четко по контракту.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом заявил заместитель главы «Газпрома» Александр МЕДВЕДЕВ в интервью телеканалу «Россия 24».

«Довольно странно было слышать, когда было тепло в январе - Украина говорила: мы будем покупать только 27 млрд. куб. газа. Хотели больше чем в 2,5 раза сократить закупки. При этом четко определены контрактные объемы, которые могут меняться только по взаимной договоренности сторон. Как только похолодало, Украина вдруг сразу вспомнила, что есть возможность запрашивать и 50 млрд. куб. газа. И сказали - давайте-ка мы в холодные дни поработаем по этому объему», - сказал он.

При этом А.МЕДВЕДЕВ подчеркнул, что никаких дополнений не было подписано, касающихся объемов отбора для Украины.

«Дополнение пока не было подписано и мы пошли навстречу нашим украинским коллегам и дали им те объемы, что превышают объем, который четко по контракту. Если нет нового дополнения, мы должны работать по прошлому году. А прошлый год не позволяет им брать столько, сколько мы им предложили, не говоря уже о том, сколько они берут сейчас», - сказал он.

При этом А.МЕДВЕДЕВ отметил, что на рабочем уровне диспетчера работают очень четко.

«Риски в такую погоду есть серьезные, если давление будет снижаться. Риска дестабилизации системы нет. Газ идет, давление поддерживается для того, чтобы система работала», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, 4 февраля Национальная акционерная компания «Нафтогаз Украины» заявила, что максимально увеличила отбор природного газа из собственных подземных газохранилищ, при этом сократив объемы его отбора из газотранспортной системы Украины. Это позволит обеспечить максимальный уровень экспорта энергоресурса в страны Европы.

Кроме того, компания заверяет, что такой режим работы будет способствовать увеличению объемов поставок российского газа через территорию Украины для европейских потребителей, а также позволит обеспечить потребности украинцев в этом энергоносителе.