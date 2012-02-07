Медведев поблагодарил Бога за газовый контракт с Украиной от 2009 года

Москва. Риска для транзита российского газа через Украину нет. Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом сказал заместитель главы «Газпрома» Александр МЕДВЕДЕВ в интервью телеканалу «Россия 24».

«У нас прошлый год, к сожалению, закончился безрезультатно, по переговорам, которые мы вели (с Украиной - УНИАН) по расширению нашего сотрудничества. Слава Богу, что подписанный в 2009 году контракт позволяет не беспокоиться о продолжении поставок. Риска для транзита или поставок нет», - сказал А.МЕДВЕДЕВ.

Напомним, Европейская комиссия в начале февраля отмечала сокращение объемов поставок российского газа в некоторые страны Евросоюза, однако посчитала ситуацию не критичной.

По поводу сокращения объемов экспорта российского газа в Европу гендиректор «Газпром экспорта» Александр МЕДВЕДЕВ заявил, что Украина отбирает значительно больше газа, чем предусмотрено контрактами.

2 февраля НАК «Нафтогаз Украины» заявил, что «увеличение потребления природного газа в Украине, связанное со значительными морозами, компенсируется исключительно за счет отбора газа из украинских подземных газохранилищ».

Сегодня, 3 февраля, министр энергетики и угольной промышленности Юрий БОЙКО заявил, что европейские страны получают меньше природного газа, поскольку российский «Газпром» сократил его поставки.