Взрыв на шахте „Северная” в Дзержинске: один человек погиб, 9- травмированы

Около 23 часов 6 февраля в г. Дзержинск Донецкой области на шахте „Северная” ГП „Дзержинскуголь” на горизонте 1160 м произошел взрыв газовоздушной смеси.

Как сообщает пресс-служба МЧС Украины, в результате взрыва пострадало 10 горняков, из которых 1 горняк умер во время транспортировки в больницу, 9 горняков с ожогами разной степени тяжести госпитализированы в хирургическое отделение Дзержинской центральной районной больницы. Всего в шахте работало 136 горняков, которые самостоятельно вышли на поверхность. Шахта временно не работает, причины и обстоятельства взрыва устанавливаются.

На месте происшествия работают четыре отделения Государственной военизированной горноспасательной службы Минэнергоугля и оперативная группа Главного территориального управления МЧС в Донецкой области.