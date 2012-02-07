Цена нефти продолжает падать на фоне дефолтовой ситуации в ЕС

На мировых торгах во вторник, 7 февраля, цены на нефть снижаются на фоне опасений по поводу долгового кризиса в Европе.

Так, стоимость мартовских фьючерсов на американскую легкую нефть марки WTI (Light Sweet Crude Oil) уже снизилась на 0,05 доллара, или на 0,05% - до 96,86 доллара за баррель.

Цена мартовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent опустилась на 0,12 доллара, или на 0,10%, - до 115,81 доллара за баррель.

Основным вопросом для рынков остается Греция и перспективы ее договоренности с международными кредиторами о новом пакете финансовой помощи. Переговоры Греции с кредиторами, которые должны были завершиться в воскресенье, затянулись на неопределенный срок, в то время как официальные лица ЕС грозят Греции дефолтом, передает Bloomberg.