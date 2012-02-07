В Беларуси оценили возможность производства биотоплива на пострадавших от ЧАЭС территориях

Минск. В Беларуси международные эксперты оценили возможность получения биотоплива в регионах, пострадавших в результате аварии на Чернобыльской АЭС.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Республике Беларусь, об этом сообщила пресс-служба Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Беларуси. Соответствующие исследования проведены экспертами Программы Организации объединенных наций по окружающей среде (ЮНЭП) совместно с Программой развития ООН (ПРООН) и Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ). Презентация предварительного отчета проделанной работы прошла недавно в Минске.

В ходе исследований эксперты сделали предварительные выводы, что в Беларуси есть значительные площади земель, пострадавших в результате катастрофы на Чернобыльской АЭС, которые могут использоваться для выращивания сырья, используемого в производстве биотоплива.

Эксперты ЮНЭП также сделали вывод о том, что производство биотоплива на основе рапса и нынешний акцент на использование в Беларуси рапса в качестве предпочтительного сырья для выработки биодизеля могут позволить республике получить выгоду в случае принятия решения об экспортных поставках данной продукции.

«При условии принятия правительством Беларуси решений об экспортных поставках биотоплива, его производство на ранее деградированных землях может оказаться особенно привлекательным при работе на рынке ЕС», - отметили в пресс-службе министерства.

Международные эксперты высказали мнение, что производственных мощностей Беларуси к середине 2012 года будет достаточно не только для закрытия внутреннего потребления, но и для потенциального экспорта излишков биотоплива в страны ЕС.

Окончательный отчет экспертов будет представлен к апрелю 2012 года.

Справка УНИАН. ЕС выступает крупнейшим импортером биотопливаи представляет собой потенциальный рынок сбыта данной продукции. За последний год объем импортных поставок биотоплива в страны ЕС превысил 1,1 млрд. литров. Глобальная индустрия биотоплива в 2010 году составила 7,6 млрд. долл. По международным оценкам, в 2020 году она достигнет 247 млрд. долл. В ЕС установлен новый обязательный для всех стран-членов целевой показатель использования возобновляемых источников энергии для транспорта на уровне 10% к 2020 году.

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