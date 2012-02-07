В Беларуси подписан первый из первоочередных контрактов по строительству АЭС

Минск. В Беларуси подписан контракт по изыскательским работам, разработке проектной документации и первоочередной рабочей документации по строительству АЭС.

Об этом собственному корреспонденту УНИАН в Республике Беларусь сообщили в «Дирекции строительства атомной электростанции».

Согласно сообщению, это один из трех первоочередных контрактов по строительству АЭС, которые планируется подписать в первом квартале 2012 года.

Два оставшихся контракта предусматривают выполнение первоочередных работ подготовительного периода до «первого бетона», а также заказ оборудования длительного цикла изготовления.

Как сообщал УНИАН ранее, вместе первоочередные контракты создадут необходимую базу для предстоящих работ по котловану, начать которые запланировано в июне 2012 года. Также в июне текущего года ожидается подписание генерального контракта на строительство АЭС в Беларуси.

Справка УНИАН. Первый энергоблок будущей белорусской АЭС планируется пустить в 2017 году, второй - в 2018 году.

Атомная электрическая станция в Беларуси будет сооружаться на Островецкой площадке в Гродненской области по российскому проекту АЭС-2006, разработанному ОАО «Санкт-Петербургский научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт «Атомэнергопроект» (входит в российскую госкорпорацию «Росатом»). Эти два энергоблока будут большой единичной мощности – по 1200 МВт, тогда как вся белорусская энергосистема сегодня составляет примерно 8 тыс. МВт.

Сейчас на проекте ведутся подготовительные работы, идет строительство автомобильной и железной дорог, создается производственная база.

Финансирование строительства АЭС будет осуществляться преимущественно за счет государственного экспортного кредита России. В соответствии с межправительственным соглашением кредит предоставляется на общую сумму до 10 млрд. долл. сроком на 25 лет для финансирования 90% стоимости каждого договора между российским ЗАО «Атомстройэкспорт» и белорусским госучреждением «Дирекция строительства атомной электростанции».