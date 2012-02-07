Азербайджан временно прекратил поставки газа в Турцию и Грузию

Экспорт азербайджанского газа в Турцию и Грузию временно прекращен в связи с техническими неисправностями на платформе, расположенной в районе месторождения Шах-Дениз. Об этом сообщает Лента.ру со ссылкой на агентство Trend.

Поставки газа прекратились из-за срабатывания автоматической системы безопасности при проведении плановых профилактических работ на платформе. Подробности происшествия не сообщаются. Местное подразделение британской компании BP, которая является оператором месторождения, рассчитывает завершить ремонт и возобновить поставки топлива к вечеру 7 февраля.

Кроме того, экспорт газа в Турцию сократился из Ирана, также из-за технической неисправности. Ежедневные поставки топлива снизились с 40 до 6-7 миллионов кубометров. Об этом, как сообщает Reuters, заявил премьер-министр Турции Танер ЙЫЛДЫЗ. Анкара ожидает возобновления поставок из Ирана в полном объеме также к вечеру 7 февраля. В результате возникших сложностей Анкара была вынуждена приостановить экспорт топлива в Грецию.

Турция импортирует из Азербайджана около 16 процентов необходимого для страны газа - 6,6 миллиарда кубометров. Иран поставляет Анкаре 10 миллиардов кубометров в год. Крупнейшим поставщиком топлива Турции является Россия, которая за прошлый год экспортировала в эту страну более 25 миллиардов кубометров газа.

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