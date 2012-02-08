Статданные из США изменили цены на нефть разнонаправленно

На мировых торгах в среду, 8 февраля, цены на нефть изменяются разнонаправленно на фоне данных из США.

Так, стоимость мартовских фьючерсов на американскую легкую нефть марки WTI (Light Sweet Crude Oil) уже выросла на 0,5 доллара, или на 0,55% - до 98,95 доллара за баррель.

Цена мартовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent опустилась на 0,22 доллара, или на 0,19%, - до 116,01 доллара за баррель.

API минувшей ночью сообщило, что запасы нефти в США за прошлую неделю снизились на 4,5 миллиона баррелей. В то же время Министерство энергетики США в среду может сообщить об их росте за тот же период на 2,5 миллиона баррелей, передает Bloomberg.

Согласно последним прогнозам Минэнерго США, стоимость нефти марки WTI в текущем году составит в среднем 100,4 доллара за баррель, что на 0,15 доллара выше январского прогноза организации.