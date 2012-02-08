British Petroleum в 2011 году заработала 25,7 млрд. долларов

Британская нефтегазовая компания British Petroleum закончила 2011 год с чистой прибылью 25,7 млрд. долларов. BP удалось значительно улучшить свои финансовые показатели. Еще в 2010-ом компания показала 3,72 млрд. убытков, сообщает Химпром.

Британская British Petroleum, которой после экологической катастрофы в Мексиканском заливе пророчили чуть ли не банкротство, доказала свою жизнеспособность.

Сообщают также, что совокупная выручка группы BP в 2011 году увеличилась на 25,1% - до 386,46 млрд. долл. против 308,93 млрд. долл. годом ранее. Прибыль до уплаты налогов составила 39,8 млрд. долл. по сравнению с убытками за 2010 г. в размере 3,7 млрд. долл.

Справка. British Petroleum – вторая в Европе по объемам добычи нефтяная компания Европы. Первое место принадлежит британо-датской Royal Dutch Shell. Штаб-квартира компании расположена в Лондоне. Штат BP насчитывает около 80 тыс. сотрудников.