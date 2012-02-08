Украина получает на границе с Россией только 460 млн. куб. м газа вместо 510 - Бойко

Украина в связи с погодными условиями получает на границе с Россией только 460 млн. кубометров газа вместо 510, как это предусмотрено контрактом.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил министр энергетики и угольной промышленности Юрий БОЙКО перед заседанием Кабинета министров.

«Учитывая аномально холодную погоду в России, у нас до западных границ (возможно, министр оговорился, имея ввиду украино-российскую границу, т.е. восточную границу Украины - ред.) доходит меньше газа, чем необходимо по техническому соглашению. Идет очень большой отбор внутри России», - сказал Ю.БОЙКО.

Он отметил, что на сегодня «должно быть 510 млн. кубов по техническому соглашению, а у нас 460».

«Но учитывая, что ситуация в Европе сложная, мы увеличили подъем газа из наших газовых хранилищ и дополнительно отдали, например, на Турцию 11 млн. кубов в сутки. Таким образом, мы помогаем Европе»,- подчеркнул Ю.БОЙКО.

Он отметил, что эти действия согласуются с контрактом о поставках газа между Украиной и Россией.

Как сообщал УНИАН, 2 февраля НАК «Нафтогаз Украины» заявил, что «увеличение потребления природного газа в Украине, связанное со значительными морозами, компенсируется исключительно за счет отбора газа из украинских подземных газохранилищ».

Это сообщение НАК прозвучало на фоне заявления гендиректора «Газпром экспорта» Александра МЕДВЕДЕВА по поводу сокращения экспорта российского газа в Европу (о 7%-ном снижении поставок заявила Польша, Италия получает на 20% меньше заявленного, Австрия и Словакия - на 30%): «Сидя на транзитных трубах, Украина отбирает сейчас газ... значительно больше контрактных объемов».

Напомним, зампред правления "Газпрома" Александром МЕДВЕДЕВЫМ в четверг, 2 февраля, сказал, что в связи с суровой зимой компания, напротив, максимально нарастила поставки в Европу - их суточный объем соответствует 180 миллиардам кубометров газа.

4 февраля зампред правления холдинга "Газпром" Андрей КРУГЛОВ заявил. что Россия на несколько дней снизила поставки газа в Западную Европу, в объеме до 10%, но затем объемы поставляемого газа вернулись к показателям, предусмотренным контрактом.