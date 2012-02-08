Украина не продает газ из ПГХ, а дополнительно поднимает его для поставок - Бойко

Министр энергетики и угольной промышленности Юрий БОЙКО заявляет, что Украина не продает газ из своих газохранилищ в Европу, а дополнительно поднимает его для поставок в связи с аномальными холодами.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил перед заседанием Кабинета министров.

«У нас на западной границе сокращены поставки газа из России и соответственно, он не доходит до Европы. Мы помогаем, таким образом, нашим российским партнерам, чтобы они выполнили обязательства перед Европой. Но мы ничего не продаем», - сказал Ю.БОЙКО. Он пояснил, что Украина поднимает тот газ, который накопила в своих газохранилищах, для того, чтобы обеспечить поставки в Европу. В связи с этим Ю.БОЙКО отметил, что Украина увеличила на 20 млн. кубометров подъем газа из своих газохранилищ.

Как сообщал УНИАН, 4 февраля Национальная акционерная компания «Нафтогаз Украины» заявила, что максимально увеличила отбор природного газа из собственных подземных газохранилищ, при этом сократив объемы его отбора из газотранспортной системы Украины. Это позволит обеспечить максимальный уровень экспорта энергоресурса в страны Европы.

Кроме того, компания заверяет, что такой режим работы будет способствовать увеличению объемов поставок российского газа через территорию Украины для европейских потребителей, а также позволит обеспечить потребности украинцев в этом энергоносителе.