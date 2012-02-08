Украина увеличила подъем газа из ПХГ

Министр энергетики и угольной промышленности Юрий БОЙКО заявляет, что Украина не продает газ из своих газохранилищ в Европу, а дополнительно поднимает его для поставок в связи с аномальными холодами.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил перед заседанием Кабинета министров.

«У нас на западной границе сокращены поставки газа из России и, соответственно, он не доходит до Европы. Мы помогаем, таким образом, нашим российским партнерам, чтобы они выполнили обязательства перед Европой. Но мы ничего не продаем», - сказал Ю.БОЙКО. Он пояснил, что Украина поднимает тот газ, который накопила в своих газохранилищах, для того, чтобы обеспечить поставки в Европу. В связи с этим Ю.БОЙКО отметил, что Украина увеличила на 20 млн. кубометров подъем газа из своих газохранилищ.

Напомним, 4 февраля Национальная акционерная компания «Нафтогаз Украины» заявила, что максимально увеличила отбор природного газа из собственных подземных газохранилищ, при этом сократив объемы его отбора из газотранспортной системы Украины. Это позволит обеспечить максимальный уровень экспорта энергоресурса в страны Европы. Кроме того, компания заверяет, что такой режим работы будет способствовать увеличению объемов поставок российского газа через территорию Украины для европейских потребителей, а также позволит обеспечить потребности украинцев в этом энергоносителе.

Так же по словам Ю.БОЙКО, Украина в связи с погодными условиями получает на западной границе только 460 млн. кубометров газа вместо 510, как это предусмотрено контрактом.

«Учитывая аномально холодную погоду в России, у нас до западных границ доходит меньше газа, чем необходимо по техническому соглашению. Идет очень большой отбор внутри России», - сказал Ю.БОЙКО.

Он отметил, что на сегодня «должно быть 510 млн. кубов по техническому соглашению, а у нас 460».

«Но учитывая, что ситуация в Европе сложная, мы увеличили подъем газа из наших газовых хранилищ и дополнительно отдали, например, на Турцию 11 млн. кубов в сутки. Таким образом, мы помогаем Европе»,- подчеркнул Ю.БОЙКО.

Он отметил, что эти действия согласуются с контрактом о поставках газа между Украиной и Россией.

Напомним, 2 февраля НАК «Нафтогаз Украины» заявил, что «увеличение потребления природного газа в Украине, связанное со значительными морозами, компенсируется исключительно за счет отбора газа из украинских подземных газохранилищ».

Это сообщение НАК прозвучало на фоне заявления гендиректора «Газпром экспорта» Александра МЕДВЕДЕВА по поводу сокращения экспорта российского газа в Европу (о 7%-ном снижении поставок заявила Польша, Италия получает на 20% меньше заявленного, Австрия и Словакия - на 30%): «Сидя на транзитных трубах, Украина отбирает сейчас газ... значительно больше контрактных объемов».

4 февраля зампред правления холдинга "Газпром" Андрей КРУГЛОВ заявил. что Россия на несколько дней снизила поставки газа в Западную Европу в объеме до 10%, но затем объемы поставляемого газа вернулись к показателям, предусмотренным контрактом.