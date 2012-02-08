Правительство создаст рабочую группу для стимулирования энергоэффективности

Правительство создаст межведомственную рабочую группу для разработки долгосрочных механизмов стимулирования энергоэффективности.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом премьер-министр Николай АЗАРОВ сообщил сегодня на заседании Кабинета министров.

По его словам, группу возглавит министр финансов Валерий ХОРОШКОВСКИЙ.

«Я решил создать межведомственную рабочую группу во главе с министром финансов Валерием Ивановичем ХОРОШКОВСКИМ для разработки долгосрочных механизмов стимулирования энергоэффективности и подготовки государственных и региональных программ энергоэффективности», - сказал Н.АЗАРОВ.

Премьер отметил, что финансирование этих программ, рассчитанных до 2015 года, необходимо предусмотреть в соответствующих бюджетах.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Установленная мощность ВЭС и СЭС в 2012 году возрастет на 600 МВт

Украина в 2012 году планирует ввести в эксплуатацию 1,5 ГВт мощностей на ВИЭ