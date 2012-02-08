Правительство создаст рабочую группу для стимулирования энергоэффективности
Правительство создаст межведомственную рабочую группу для разработки долгосрочных механизмов стимулирования энергоэффективности.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом премьер-министр Николай АЗАРОВ сообщил сегодня на заседании Кабинета министров.
По его словам, группу возглавит министр финансов Валерий ХОРОШКОВСКИЙ.
«Я решил создать межведомственную рабочую группу во главе с министром финансов Валерием Ивановичем ХОРОШКОВСКИМ для разработки долгосрочных механизмов стимулирования энергоэффективности и подготовки государственных и региональных программ энергоэффективности», - сказал Н.АЗАРОВ.
Премьер отметил, что финансирование этих программ, рассчитанных до 2015 года, необходимо предусмотреть в соответствующих бюджетах.
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