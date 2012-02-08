Спасательные работы на шахте Володарского так и не возобновились - родственники горняков

Горно-спасательные работы в вентиляционной сбойке бывшей шахты им. Володарского (с. Павловка Луганской области, земли фермерского хозяйства ЧП «Масленников»), где велись несанкционированные работы по добыче угля и где 2 февраля произошел пожар, 7 февраля так и не возобновили. Об этом журналистам сообщили родственники пропавших двух шахтеров.

В интервью корреспонденту УНИАН информацию подтвердил руководитель пресс-службы Луганской областной государственной администрации Андрей ДИХТЯРЕНКО.

По его словам, глава ОГА Владимир ПРИСТЮК вчера провел очередное совещание с силовиками по ликвидации последствий возгорания в вентиляционной сбойке бывшей шахты им. Володарского, на котором поставил перед профильными структурами задачу рассмотреть все возможности для возобновления поисковых работ на месте трагедии. «Пока есть хоть малейшая возможность найти кого-то из работавших там людей – мы должны стараться сделать всё возможное для их спасения», – заявил губернатор.

А.ДИХТЯРЕНКО также уточнил, что возобновить поиски - это не обязательно значит возобновить горно-спасательные работы, которые могут проводить только службы ВГСЧ. По его словам, они свою работу завершили 4 февраля и в копанке нашли тело только одного шахтера. У специалистов есть большие сомнения, что кроме этого человека в копанке были еще люди. Поисками двоих пропавших занимаются сейчас правоохранительные органы.

Вчера на месте происшествия были разобраны хозпостройки, выставлена охрана милиции.

Как сообщал УНИАН, утром 2 февраля в стволе неработающей шахты им. Володарского в Луганской области возник пожар. В это время там находилось 4 человека.

Прокуратурой города Свердловска возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 240 ч.2 Уголовного кодекса Украины («нарушение установленных правил охраны недр, если это создало опасность для жизни, здоровья людей или окружающей среды, а также незаконная добыча полезных ископаемых общегосударственного значения»), которое взято на особый контроль прокуратурой области.

Одному 30-летнему горняку Алексею СЫТНИКОВУ удалось спастись из горящей неработающей шахты.

Прокуратура переквалифицировала уголовное дело по факту пожара на бывшей шахте с ч. 2 ст. 240 на ч. 4 ст. 240 УК Украины, как незаконная добыча полезных ископаемых общегосударственного значения, совершенное общеопасным способом.

3 февраля правоохранители задержали в порядке ст. 115 УПК Украины одного организатора незаконной добычи неработающей шахте им. Володарского. Им оказался 34- летний местный житель.

4 февраля спасатели обнаружили одного погибшего в стволе копанки, после чего прекратили поисковые работы.

Это вызвало возмущение родственников шахтеров, и 7 февраля пресс-секретарь прокуратуры Луганской области Александр ЗАЙЦЕВ пообещал, что горноспасательные работы будут возобновлены 7 февраля.

7 февраля суд города Свердловска Луганской области арестовал троих организаторов нелегальной копанки на неработающей шахте им. Володарского.