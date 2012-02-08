Госэнергоэффективности опровергает информацию о якобы нецелевом расходовании помощи ЕС

Государственное агентство по энергоэффективности и энергосбережению опровергает информацию, распространенную в среду СМИ, о якобы нецелевом расходовании 31 млн. евро финансовой помощи Европейского союза на реализацию проектов по энергоэффективности.

Об этом сказано в официальном заявлении ведомства, переданном агентству УНИАН.

Согласно сообщению, средства финансовой помощи ЕС на реализацию программ по энергосбережению в Украине ни в прошлом году, ни в текущем году агентством не использовались.

Решение о выделении этих средств на выполнение мероприятий государственной целевой программы энергоэффективности и развитие возобновляемых источников энергии на 2010-2015 было принято Кабинетом министров Украины 17 октября 2011 года. Комитет Верховной Рады по вопросам бюджета согласовал передачу Госэнергоэффективности бюджетных назначений в размере 310 млн. грн. лишь 6 декабря 2011 года.

«Соответственно, в 2011 году эти средства использованы не были и на сегодня находятся на счетах Государственной казначейской службы», - указывается в заявлении.

В этой связи ведомство подчеркивает, что информация, опубликованная одной из газет, является «абсолютно недостоверной».