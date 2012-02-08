Российская «Татнефть» вдвое снизила сумму иска к Украине по поводу «Укртатнафты»

Российская нефтяная компания «Татнефть» вдвое снизила сумму исковых претензий к Украине в рамках судебного иска по поводу «Укртатнафты» (НПЗ г. Кременчуг, Полтавская обл.).

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил министр юстиции Украины Александр ЛАВРИНОВИЧ журналистам в среду.

По его словам, в настоящее время в международном арбитраже проходит стадия обмена аргументами и возражениями.

«По крайней мере, сумма иска от «Татнефти» уже уменьшена вдвое», - сказал он.

Напомним, сумма исковых требований - 2,4 млрд. дол. США. Дата подачи иска – 23 мая 2008 года.

Как сообщал УНИАН, в сентябре 2009 года ПАО «Укртатнафта» (Кременчугский НПЗ, Полтавская обл.) обжаловало в Хозяйственном суде Полтавской области законность владения компанией «Татнефть» (Татарстан, Российская Федерация) 8,6% акций ЗАО.

По словам начальника юрдепартамента "Укртатнафта" Валерия КОРНЕЛЯКА, причиной подачи иска в суд является нарушение «Татнефтью» договора купли-продажи указанного пакета акций, в соответствии с которым татарстанский акционер должен был внести в уставный капитал «Укртатнафты» нефтяные месторождения, а не денежный взнос.

11 февраля 2010 года Высший хозяйственный суд оставил в силе решение Хозяйственного суда Полтавской области от 3 ноября 2009 года, который признал незаконным приобретение компанией «Татнефть» 8,6135% акций ПАО «Укртатнафта».

В начале 2011 года компания «Татнефть» обжаловала в международном арбитраже решение украинских судов о незаконности приобретения компанией 8,6135% акций ПАО «Укртатнафта» (Кременчугский НПЗ, Полтавская обл.).

ПАО «Укртатнафта» создано в 1994 году в соответствии с указами президентов Украины и Татарстана на базе Кременчугского НПЗ. Проектная мощность предприятия составляет 18,6 млн. тонн переработки нефти в год.

Основными акционерами «Укртатнафты» являются НАК «Нафтогаз Украины» и ООО «Корсан».