Еврокомиссия опровергает информацию СМИ об использовании Киевом средств ЕС

Брюссель. Европейская Комиссия опровергает информацию, обнародованную сегодня в ежедневной газете “КоммерсантЪ-Украина”, о якобы ненадлежащем использовании Киевом средств ЕС.

Об этом собственному корреспонденту УНИАН в Брюсселе заявил представитель Еврокомиссии Петер СТАНО. “Делегация ЕС в Киеве официально будет просить о коррекции, поскольку тот способ, которым в статье изложены отдельные факты и выводы, просто некорректный. Мы обнародуем стенограмму интервью с председателем делегации, чтобы все могли увидеть, что было сказано в действительности”, - сказал представитель Еврокомиссии.

“Мы полностью опровергаем, что наши деньги были использованы на те цели, которые были указаны в статье. Никакие европейские деньги не использовались так, как описано в статье”, - подчеркнул П.СТАНО.

*** 8 февраля 2012 года газета “КоммерсантЪ-Украина” обнародовала материал, в котором, в частности, заявила о прекращении финансирования со стороны ЕС ряда программ в Украине из-за нецелевого использования средств. В частности, газета заявила о том, что 31 млн. евро, полученные Украиной в сентябре прошлого года на энергосбережение, были использованы на строительство линий электропередач для солнечных электростанций в Крыму и Одесской области.

После этого Государственное агентство по энергоэффективности и энергосбережению опровергло эту информацию.

Как говорится в официальном заявлении ведомства, средства финансовой помощи ЕС на реализацию программ по энергосбережению в Украине ни в прошлом году, ни в текущем году агентством не использовались. Решение о выделении этих средств на выполнение мероприятий государственной целевой программы энергоэффективности и развитие восстанавливаемых источников энергии на 2010-2015 было принято Кабинетом министров Украины 17 октября 2011 года. Комитет Верховной Рады по вопросам бюджета согласовал передачу Госагентству по энергоэффективности бюджетных назначений в размере 310 млн. грн. только 6 декабря 2011 года.

«Соответственно, в 2011 году эти средства использованы не были, и на сегодняшний день находятся на счетах Государственной казначейской службы», - отмечается в заявлении.

В этой связи ведомство подчеркивает, что информация, опубликованная одной из газет, является «абсолютно недостоверной».