Нафтогаз и GANOPE договорились о разработке месторождений в Египте

Во вторник, 7 февраля, НАК «Нафтогаз Украины», Министерство нефти Арабской Республикой Египет и Египетская государственная компания GANOPE (Ganoub EL-Wadi Holding Petroleum Company) подписали концессионное соглашение о разведке и последующей эксплуатации двух нефтяных блоков Wadi Mahareeth №8 и №9, расположенных в Восточной пустыне Египта.

Об этом сказано в сообщении Министерства иностранных дел Украины, опубликованном на сайте ведомства.

В сообщении отмечается, что площадь концессионной территории составляет более 20 тыс. кв. км.

Также в сообщении сказано, что данный проект осуществляется в рамках государственной программы диверсификации источников поставок углеводородов в Украину.

Напомним, 13 декабря 2006 года между Арабской Республикой Египет, Египетской Генеральной Нефтяной Корпорацией и НАК «Нафтогаз Украины» было заключено Концессионное соглашение на проведение нефтяной разведки и разработки запасов углеводородов восточного блока Алам Эль Шавиш Ист в Западной Пустыне АРЕ общей площадью 994 кв. км.

За время реализации проекта компанией пробурены 12 поисковых и 2 разведочных скважины. Открыто 5 месторождений углеводородов. Суммарные добычные запасы нефти и газа на трех месторождениях оцениваются в 10 млн. тонн условного топлива. Проводится оценка запасов на двух других месторождениях.

НАК «Нафтогаз Украины» продолжает осуществлять организационно-правовые мероприятия и выполнять опытные и технологические работы на месторождениях с целью наращивания добычи нефти и газа.

GANOPE является государственной египетской компанией, которая владеет эксклюзивными концессионными правами на всей территории Южного Египта.

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