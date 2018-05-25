Ормузский пролив - узкое место украинского энергорынка

Пока украинское правительство продолжает уговаривать «Газпром» пересмотреть газовые договоренности, мотивируя это тем, что 416 долл. за тысячу кубометров «голубого топлива» для Украины неоправданно много, другой орган власти намекает, что нынешняя цена - это еще очень по-божески. В своем недавнем интервью секретарь Совета национальной безопасности и обороны Раиса Богатырева завила, что возможное развертывание военного сценария в районе Ормузского пролива приведет к повышению цены на газ для Украины до 700 долларов к концу года. Хуже того, как следует из высказываний Богатыревой, такая катастрофическая для нашей экономики цифра – более-менее оптимистический вариант. Инстинктивно хочется отмахнуться от подобных прогнозов, отнеся их к разряду провокационных, призванных привлечь внимание к проблеме низкой энергоэффективности украинской экономики. Однако стоит лишь бегло пробежаться по текстам публикаций зарубежных СМИ, посвященных ситуации вокруг иранской ядерной программы, и начинает казаться, что секретарь Совнацбеза всего лишь делает логичные выводы на основе общедоступной информации. Но может быть краски, которыми сегодня рисуется перспектива мирового энергорынка, все же забыли развести?..

Черная полоса покажется белой?

В конце прошлого года ситуация в районе Персидского залива резко обострилась после заявлений Ирана о возможном перекрытии Ормузского пролива, который является одним из ключевых морских путей транспортировки нефти в этом регионе. Таким был ответ Тегерана на намерение стран ЕС ввести санкции в отношении экспорта иранской нефти. В интервью журналу „Віче" Богатырева напомнила, что цена на газ для Украины в контракте от 2009 года привязана к стоимости нефти, которая определяется конъюнктурой мирового рынка.

“В случае развертывания военного сценария в течение ближайших месяцев мир будет ожидать скачок нефтяных цен, что приведет к росту цены корзины нефтепродуктов”, - отметила, в частности, секретарь СНБО. В этом случае, по ее мнению, нынешняя цена на российский газ для Украины в 516 долларов за 1 тыс. куб. м. (без учета скидки) может трансформироваться в совсем заоблачную. «Если даже цена нефти не достигнет 200-250 долл. США за баррель, как это прогнозируют некоторые зарубежные аналитики, а выйдет на максимум 2008 года - около 150 долл. США, то мы получим цену на газ под 700 долл. США», - подчеркивает Богатырева. При этом она напомнила, что в 2011 году рост цен на нефть был спровоцирован волнениями в Северной Африке.

Если нефть действительно подорожает до 150 долларов за баррель, а газ в 4 квартале поднимется до 600 долларов с учетом харьковской скидки, то каждый в меру своей фантазии может представить последствия данных событий для Украины. В последнее время нас и так пугают, что после Евро-2012 отечественная экономика войдет в период глубокой рецессии. Если же к этому добавить гиперинфляцию, спровоцированную ростом цен на бензин, то картина вырисовывается без преувеличения катастрофическая. На этом фоне вхождение в отопительный сезон 2012-2013 года с газом по 600 долларов за тысячу кубов окажется вообще за гранью восприятия.

Сколько «Газпром» скинет, столько кризис и съест

Как это не печально, но приходиться признать, что смягчить прогноз Богатыревой можно только с помощью оголтелого оптимизма. Как отмечает директор энергетических программ центра НОМОС Михаил Гончар, хотя мнение секретаря СНБО пока только оценка возможного сценария, но предпосылки для того, чтобы он стал реальностью, есть. «Совсем не обязательно, что именно так и произойдет, но иногда лучше честно обрисовать ситуацию, чем прятать голову в песок. В данном случае может быть стоит не столько воспринимать буквально озвученные цифры, сколько обратить внимание на их порядок. Если взять цену на газ для Украины в 416 долларов за тысячу кубометров и вспомнить, что происходило в Северной Африке около года тому назад, то мы увидим, что данные события и стали причиной резкого подорожания «голубого топлива» в четвертом квартале 2011 года - через полгода после скачка цен на нефть подорожал газ», - отметил эксперт.

По его мнению, несмотря на то, что никаких боевых действий в Ормузском заливе пока нет, разговоры об их возможности и оценки последствий вызвали серьезную турбулентность на нефтяном рынке. «Стоит вспомнить события 1980-х годов, а именно ирано-иракскую войну, которая продолжалась с 1980 по 1988 год. Воюющие стороны топили танкеры противника в Персидском заливе. Еще ранее, в 1973 году, разразился нефтяной кризис, когда арабские страны ввели эмбарго на поставки нефти странами, поддерживающими Израиль. Так вот, несмотря на то, что арабское эмбарго 1973 года было значительно более серьезным фактором влияния на мировой рынок нефти, ирано-иракская война оказала куда более мощное и длительное воздействие на цены нефтепродуктов. Когда же мы посмотрим на реальные факты, то окажется, что количество потопленных танкеров было не столь уж и значительным, а главную роль на рынке нефти играл недостаток информации о ситуации в Персидском заливе и ожидания углубления кризиса. В целом Персидский залив остается оголенным нервом, став со времен 1980-х еще более мощным фактором воздействия на мировую экономику», - отмечает Гончар.

Одним словом, даже если ситуация в Ормузском проливе не перерастет в вооруженный конфликт, она все равно способна дестабилизировать рынок нефти и поднять цены.

Гончар убежден, что украинскому руководству сегодня следует учесть неутешительный прогноз - даже в случае успеха в «газовом» переговорном процессе с Россией, дешевых энергоносителей не будет. «В 2010 году мы получили скидку в 100 долларов, и где она сейчас - съедена событиями в Северной Африке. Не нужно рассчитывать и на то, что в случае резкого подорожания нефти «Газпром» согласится отвязать цену газа от ее стоимости», - констатировал М.Гончар.

Перефразируя старую пословицу, все же позволим добавить ложку меда в бочку с дегтем. Комментируя прогноз резкого роста цен на нефть, директор консалтинговой компании "А-95" Сергей Куюн признал: за последние годы топливный рынок преподнес столько сюрпризов, что удивляться уже ничему не приходится. «Однако мне все-таки кажется, что мир не готов к цене в 150 долларов за 1 баррель нефти. Европа как один из крупнейших потребителей топлива переживает сейчас глубокий экономический кризис. Поэтому цена в 150 долларов очень маловероятна. Нельзя исключать, что в случае возникновения кризиса в Персидском заливе цена может взлететь до отметки 150 долларов, но только на очень короткий промежуток времени. Цена в 100 долларов за баррель сегодня устраивает и продавцов и покупателей. Этот консенсус наблюдается уже на протяжении полугода, поэтому думаю, что цена нефти в течение 2012 года будет сохраняться возле этой отметки - плюс/минус 10%. Соответственно, и цена бензина в текущем году будет находиться в пределах 5-10%», - сказал эксперт.

Когда стоит вопрос о жизни и смерти, экономические соображения меркнут

Нынешнее состояние экономики стран еврозоны явно не предусматривает каких-либо дополнительных потрясений. Кризис в Ормузском проливе может окончательно добить экономику ЕС и это очевидно. «В плане обострения ситуации в Персидском заливе экономические проблемы в Европе, безусловно, являются сдерживающим фактором. Но Америка уже прошла острую фазу кризиса, более того, экономика США даже в условиях скачка цен на нефть будет чувствовать себя достаточно неплохо», - считает М.Гончар.

Получается, что развитие ситуации в Ормузском проливе зависит от двух разнонаправленных факторов - готовности США к углублению кризиса и пассивности Евросоюза. Но есть еще и третий фактор - Израиль. А вот тут речь идет уже не об экономике, а о выживании целого государства. Высшее руководство Ирана в лице его религиозного лидера аятоллы Али Хаменеи совершенно открыто призывает мусульман всего мира к уничтожению Израиля. Подобные заявления фактически не оставляют израильтянам выбора - либо они наносят превентивный удар по ядерным объектам в Иране, либо ждут, когда же Тегеран обзаведется собственной атомной бомбой и приведет свои угрозы в действие. Учитывая, что у Израиля уже есть опыт ликвидации ядерных объектов недружественных стран (в 1981 году израильтяне разбомбили иракский ядерный реактор, а 2007 аналогичная судьба постигла сирийский реактор), можно с высокой вероятностью говорить о том, что и по иранской АЭС в Бушере будет нанесен удар с воздуха. Но тут возникает еще одно обстоятельство, способное усугубить последствия таких действий. Дело в том, что часть ядерных объектов Ирана расположена достаточно глубоко под землей и для их надежного поражения, по мнению экспертов, может понадобиться ядерное оружие, которым Израиль располагает. Последствия реализации такого сценария могут оказаться катастрофическими. Несмотря на все религиозные и политические противоречия, исламские страны могут выступить единым фронтом против Израиля и его союзников. Вот тогда все нефтяные кризисы окажутся мелкими неприятностями. Ничего себе разбавили краски, скажет читатель…

Складывается впечатление, что Украине во всей этой истории изначально была уготована роль пассивного наблюдателя. Действительно, наша страна не имеет ни достаточного веса на мировой политической арене, чтобы повлиять на развитие кризиса, ни энергетических резервов. Единственный приемлемый для нас вариант - создавать неприкосновенный запас нефтепродуктов и закачивать по максимуму в ПХГ газ, но где взять для этого дополнительные средства? Остается надеяться, что пронесет. Не стоит только забывать, что, по мнению многих зарубежных экспертов, кризис в Ормузском проливе - многоуровневая геополитическая игра, участники которой строго придерживаются определенных рамок, прекрасно осознавая, - военный конфликт обойдется им всем слишком дорого.

Петр Черных (УНИАН)