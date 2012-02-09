Часть Львова осталась без электроснабжения в результате повреждения кабеля

Сегодня часть города Львова осталась без электроснабжения в связи с аварийными отключениями из-за повреждения электрических кабелей.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Львовского городского совета, в результате повреждения кабеля сегодня без электроснабжения остались дома на ул. Шевченко (№ 9-15), ул. Митрополита Андрея, ул. Вийтовича. Аварийное отключение от электроснабжения произошло на ул. Варшавской, ул. Холмской и на ул. Винница.

Аварийно-восстановительные работы продлятся на протяжении дня.

«Также сегодня с 8.00 без электроснабжения остались дома во Львове по следующим адресам: ул. Городокская (№ 131-151), ул. Научная (№ 49, 49а, 41, 39), ул. Пулюя (№ 1, 35), ул. Коновальца (№ 96-124), а также дома на улицах Гординских, Повстанческой, Садовничей, Соколиной, Кузьмы, Ивасюка. Ремонтные работы планируют завершить сегодня до 17.00», - информирует пресс-служба городского совета.

Как отмечается в сообщении, в городе также отсутствует водоснабжение в нескольких домах из-за замерзания труб.

«В целом, в Галицком районе города работает 28 аварийных бригад, а также 7 подрядных организаций, которые выявляют и ликвидируют замерзания в помещениях. Больше всего замерзаний водопровода и канализации приходится на старую часть города – территорию, которую обслуживают ЛКП «Старый Львов», ЛГКП «Айсберг», ЛКП «Цитадель-Центр», ЛКП «Княжий город» и ЛКП «Центральное», - говорится в сообщении пресс-службы.