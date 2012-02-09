ЕБРР предоставил «Укрэксимбанку» кредит на 50 млн. долл. для кредитования малого бизнеса

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) предоставил Государственному экспортно-импортному банку Украины («Укрэксимбанку») кредит сроком на 5 лет на сумму 50 млн. долл., который будет использован для кредитования малых и средних предприятий (МСП) в масштабах страны.

Об этом говорится в сообщении ЕБРР, переданном агентству УНИАН.

Согласно сообщению, МСП, которые соответствуют требованиям, смогут получить в «Укрэксимбанке» кредит в размере до 3 млн. долл. на реализацию проектов энергоэффективности.

Кредит будет сопровождаться технической помощью ЕБРР, направленной на дальнейшее укрепление опыта и знаний «Укрэксимбанка» в сфере энергоэффективности. Конечные заемщики также получат помощь в определении и осуществлении инвестиций в повышение энергоэффективности.

Также отмечается, что с 2007 г. ЕБРР предоставил «Укрэксимбанку» почти 470 млн. долл. в форме субординированного и долгосрочного долга. Таким образом, «Укрэксимбанк» является самым крупным партнером ЕБРР в финансовом секторе Украины.

Справка УНИАН. ЕБРР является самым крупным финансовым инвестором в Украине. По состоянию на 31 декабря 2011 г. банк взял на себя обязательства относительно предоставления более 7,5 млрд. евро (9,6 млрд. долл.) в рамках 294 проектов.