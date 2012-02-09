"Свалку" отработанного ядерного топлива организуют в Киевской области

Верховная Рада Украины приняла Закон Украины «Об обращении с отработанным ядерным топливом по размещению, проектированию и строительству централизованного хранилища отработанного ядерного топлива реакторов типа ВВЭР отечественных атомных электростанций» (№ 8795).

Как передает корреспондент УНИАН, за данное решение проголосовали 276 из 412 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

В законе определены требования к размещению, проектированию и строительству централизованного хранилища отработанного ядерного топлива.

Согласно закону, централизованное хранилище для хранения отработанного ядерного топлива реакторов типа ВВЭР отечественных атомных электростанций (далее - централизованное хранилище) является частью единого комплекса по обращению с отработанным ядерным топливом государственного специализированного предприятия “Чернобыльская АЭС”.

Централизованное хранилище размещается на площадке, расположенной между селами Старая Красница, Буряковка, Чистогаловка и Стечанка Киевской области в зоне отчуждения территории, испытавшей радиоактивное загрязнение в результате Чернобыльской катастрофы.

В соответствии с законом, в проекте строительства централизованного хранилища обязательно определяются срок его эксплуатации, размеры и границы санитарно-защитной зоны и зоны наблюдения, предельные значения характеристик отработанного ядерного топлива, в частности максимальное обогащение до облучения, максимальное выгорание и окончательное тепловыделение и пр. Проектирование и строительство централизованного хранилища проводится с соблюдением требований по гражданской защите, техногенной, ядерной и радиационной безопасности, международных договоров.

В законе определено, что общая вместимость централизованного хранилища составляет 16529 отработанных тепловыделяющих сборок реакторов типа ВВЭР-440 и ВВЭР-1000. Для хранения в централизованном хранилище передается отработанное ядерное топливо реакторов типа ВВЭР-440 и ВВЭР-1000 отечественных атомных электростанций.

В соответствии с законом, отработанное ядерное топливо хранится в централизованном хранилище на протяжении срока его эксплуатации, что обосновывается в его проекте.

Для хранения в централизованном хранилище отработанного ядерного топлива используется технология поверхностного “сухого” хранения с применением двухбарьерной системы его изоляции, которая обеспечивается оборудованием специально спроектированных инженерных систем контейнерного типа.

В законе отмечено, что заказчик строительства централизованного хранилища направляет средства в объеме 10 процентов общей сметной стоимости строительства на сооружение объектов социального назначения в городе Славутиче, Иванковском и Полесском районах Киевской области согласно перечню, утвержденному Киевской областной государственной администрацией.