Немцы помогают Украине делать морозостойкую солярку

Немецкий химический гигант BASF помогает украинским автомобилистам бороться с холодами. Технологии компании позволили Шебелинскому газоперерабатывающему заводу (ГПЗ) освоить выпуск морозостойкого дизельного топлива, сообщает Химпром.

«Улучшение характеристик дизтоплива было достигнуто за счет применения комплекса присадок компании BASF (Keroflux 6402 и Keroflux 3614), рецептура добавки которых специально разработана для приготовления топлива в условиях Шебелинского ГПЗ», - отмечается в сообщении украинской компании.

Температура граничной фильтрованности новой солярки составляет -28 -30 градусов при норме не выше -15 градусов, а температура замерзания составляет -38 -40 градусов при норме не выше -25 градусов.

Справка. Шебелинский газоперерабатывающий завод входит в структуру государственной компании «Укргазвыдобування», которая в свою очередь является дочерним предприятием НАК «Нафтогаз Украины».