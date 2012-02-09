ЕБРР может выделить «Ветропарку Новоазовскому» 49 млн. евро

Европейский банк реконструкции и развития рассматривает вопрос выделения кредита ООО "Ветряной парк Новоазовский" в размере 33,3 млн. евро на строительство второй очереди ветроэлектростанции в Донецкой области.

Об этом сказано в сообщении, обнародованном на официальном сайте банка. Согласно сообщению, на реализацию проекта может быть также направлено 15,5 млн. евро через Фонд чистых технологий (Clean Technology Fund), управляемый банком.

В сообщении отмечается, что вторая очередь парка суммарной установленной мощностью 32,5 МВт будет включать 13 установок Fuhrlander единичной мощностью 2,5 МВт.

Как сообщалось, ООО "Ветряной парк "Новоазовский" (Донецкая обл.) ввел в эксплуатацию 15 ветрогенераторов, доведя мощность ветроэлектростанции до 37,5 МВт.

ООО "Ветряной парк "Новоазовский" реализует проект строительства ветряной электростанции общей проектной мощностью 107,5 МВт. Компании "Ветряной парк "Новоазовский", "Ветряной парк "Очаковский" и "Ветряной парк Березанский" (две последних - Николаевская обл.) действуют в рамках инвестиционного проекта "Ветряные парки Украины", разработанного одноименным ООО.

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