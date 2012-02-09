Минрегион и IFC подписали меморандум о сотрудничестве

Министерство регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины и IFC (Международная финансовая корпорация) сегодня подписали меморандум о сотрудничестве по проекту «Энергоэффективность в жилищном секторе Украины».

Как передает корреспондент УНИАН, документ подписали глава Минрегиона Анатолий БЛИЗНЮК и глава представительства IFC в Украине Руфат АЛИМАРДАНОВ. Проект предусматривает создание эффективной законодательной и институционной платформы для поддержки в Украине объединений совладельцев многоквартирных домов (ОСМД) и для получения управляющими компаниями финансирования на повышение энергоэффективности домов. Общая стоимость проекта, рассчитанного на три года, составляет 3 млн. долл.

Среди целей проекта – сотрудничество с украинскими банками в разработке и продвижении кредитных продуктов, которые будут предоставляться ОСМД и управляющим компаниям на повышение энергоэффективности.

Как сообщил Р. АЛИМАРДАНОВ, IFC уже реализует пилотный проект в Виннице, в рамках которого, в частности, помогает местным властям в создании ресурсного центра для ОСМД.

В свою очередь, А. БЛИЗНЮК отметил, что реализация этой программы поможет привлечь «десятки миллионов евро по всем направлениям нашего сотрудничества».

Руководитель проекта «Энергоэффективность в жилищном секторе Украины» Гжегож ГАЙДА сообщил, что в этом году к реализации проекта планируется привлечь еще минимум один город, тогда как в целом по программе будет всего три города.

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