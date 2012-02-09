Азаров поддерживает введение пилотных проектов по энергосбережению

Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ

поддерживает введение пилотных сберегающих проектов в энергетике.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил во время встречи с директорами научно-исследовательских институтов в области энергоэффективности, сообщает пресс-служба Кабмина.

"Нам нужны абсолютно реалистичные решения, которые должны опираться на те возможности, которые у нас есть, обеспечивать максимально эффективное использование имеющихся ресурсов и быть перспективными. На пилотных проектах мы должны показать и людям, и стране, чего мы можем достичь при внедрении энергоэффективных технологий" , - подчеркнул Н.АЗАРОВ.

Кроме того, глава правительства напомнил, что сильные морозы выявили плюсы и минусы энергетической системы Украины. Среди плюсов он назвал то, что во время пиковых нагрузок энергосистема Украины работала без сбоев, а среди минусов - большую энергозатратность, которая в разы превышает европейские показатели.

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