ВР отменила закон о тарифах на электроэнергию из биогаза
08:47, 10 февраля 2012Энергетика
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Верховная Рада Украины отменила закон Украины «О внесении изменений в статье 17-1 закона Украины «Об электроэнергетике» относительно совершенствования системы тарифообразования на электроэнергию, производимую из биогаза».
Как передает корреспондент УНИАН, за данное решение проголосовали 235 из 418 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.
Как сообщал УНИАН, данный закон был принят 6 октября 2011 года, а 27 октября Президент Украины вернул его в парламент Украины со своим вето, предложив депутатам отменить его. Парламент Украины поддержал это предложение.
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