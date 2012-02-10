ВР отменила закон о тарифах на электроэнергию из биогаза

Верховная Рада Украины отменила закон Украины «О внесении изменений в статье 17-1 закона Украины «Об электроэнергетике» относительно совершенствования системы тарифообразования на электроэнергию, производимую из биогаза».

Как передает корреспондент УНИАН, за данное решение проголосовали 235 из 418 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

Как сообщал УНИАН, данный закон был принят 6 октября 2011 года, а 27 октября Президент Украины вернул его в парламент Украины со своим вето, предложив депутатам отменить его. Парламент Украины поддержал это предложение.

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