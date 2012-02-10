Мировые цены на нефть в четверг выросли на фоне статданных по безработице в США

Мировые цены на нефть по итогам торгов в четверг выросли на фоне статданных по рынку труда США, оказавшихся гораздо лучше ожиданий аналитиков.

Об этом свидетельствуют данные торгов, передает РИА Новости.

Позитивная динамика на рынке "черного золота" наблюдается уже четвертый день подряд.

На нью-йоркской бирже NYMEХ (New York Merchantile Exchange) стоимость мартовских фьючерсов на американскую легкую нефть марки Light Sweet Crude Oil повысилась на 1,13 доллара, или на 1% - до 99,84 доллара за баррель.

Цена мартовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent Crude Oil на лондонской бирже IСE (InterContinental Exchange Futures) по итогам торгов выросла на 1,39 доллара, или на 1,2%, - до 118,59 доллара за баррель.

Напомним, число первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю, завершившуюся 4 февраля, сократилось на 15 тысяч - до 358 тысяч, что оказалось значительно лучше прогнозов аналитиков, прогнозировавших рост числа заявок на три тысячи.

В то же время поддержку росту стоимости "черного золота" оказывает усилившееся напряжение на Ближнем Востоке, в регионе, который объединяет крупнейших в мире поставщиков нефти.