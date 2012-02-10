"Газпром" назвал среднегодовую цену на газ для Европы – 415 долларов

В 2012 году "Газпром" отправит в Европу 154 миллиарда кубометров газа по средней цене в 415 долларов за тысячу кубометров.

Об этом сообщает портал "Нефть России" со ссылкой на материалы компании, подготовленные ко Дню инвестора, который проходит 10 февраля.

Таким образом, экспортная выручка "Газпрома" в 2012 году может составить около 64 миллиардов долларов.

В 2011 году "Газпром" продал по своему основному экспортному направлению 150 миллиардов кубометров газа. Среднегодовая цена в прошлом году составила 384 доллара за тысячу кубометров. Таким образом, выручка от экспорта составила 57,6 миллиарда долларов.

В материалах "Газпрома" также говорится, что в страны бывшего СССР будет в 2012 году поставлено 75 миллиардов кубометров топлива по средней цене в 320 долларов. Для сравнения, в прошлом году поставки оценивались в 71 миллиард кубометров.

Ранее многие клиенты "Газпрома" в Европе начали переговоры с компанией, стараясь добиться от них уступок по цене и условиям контракта, в частности, принципа "бери или плати", который предполагает существенные санкции за недоотбор газа. Впрочем, к февралю ситуация изменилась: из-за сильных морозов потребление в Европе резко выросло, а "Газпром" не смог выполнить все 100 процентов заказов на топливо, отмечает Лента.ру.

Европа - основное экспортное направление для "Газпрома". В компании считают, что в ближайшем будущем поставки в ЕС будут только увеличиваться, так как потребности Европы будут расти, а производство внутри континента - падать. В то же время в ЕС активно борются с экспансией "Газпрома", развивая проекты добычи сланцевого газа, а также импорта топлива из других стран с помощью технологии СПГ - сжиженного природного газа.

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