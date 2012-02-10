Предприятия ТКЭ задолжали за потребленный в этом году газ 1,86 млрд. грн.

Предприятия теплокоммунэнерго задолжали за потребленный в 2012 году газ 1,857 млрд. грн.

Об этом говорится в материалах Министерства регионального развития, строительства и ЖКХ, переданных УНИАН.

По данным НАК «Нафтогаз Украины», на 6 февраля текущего года предприятия ТКЭ с начала года потребили природного газа на сумму 2,5 млрд. грн., уплатили – 597,4 млн. грн., в том числе льготами и субсидиями – 30,8 млн. грн.

Средний по Украине уровень расчета за газ составляет 24,3%.

Самый высокий уровень расчетов имеют предприятия Житомирской, Киевской и Черниговской областей. При этом самый большой объем задолженности имеют предприятия Донецкой, Днепропетровской, Харьковской областей и Киева.

По данным НАК «Нафтогаз Украины» задолженность предприятий ТКЭ за потребленный в 2011 году газ составляет 6,054 млрд. грн., а средний уровень расчетов за газ в 2011 году – 64,1%.

Ниже среднего уровня расчетов за потребленный в прошлом году газ имеют предприятия Донецкой, Луганской, Кировоградской, Днепропетровской областей, Севастополя, Киева и Крыма.

Самый большой объем задолженности имеют предприятия Донецкой, Днепропетровской, Харьковской областей и Киева.

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