Качество арктического дизтоплива Кременчугского НПЗ успешно подтвердили в "морозно-полевых условиях"

Крупнейшие нефтетрейдеры и потребители в сложных условиях нынешней зимы смогли на практике убедиться в высоком качестве первого отечественного арктического дизельного топлива повышенного качестваENERGY А-Евро производства ПАО «Укртатнафта» (Кременчугский НПЗ, Полтавская обл.). Об этом УНИАН сообщил начальник сектора по связям с общественностью ПАО «Укртатнафта» Сергей БИЛЕНЬКИЙ.

«Трейдеры и потребители подтвердили высокое качество данного продукта в таких непростых условиях, которые сложились под конец этой зимы, когда даже в Крыму мороз приближался к 20 градусам », – сказал он.

По словам С.БИЛЕНЬКОГО, низкотемпературные свойства этого топлива гарантируют надежность и безопасность эксплуатации двигателя в жестких климатических условиях (значение основного показателя для арктического дизеля - предельная температура фильтруемости - составляет не выше -28 ºС, что обеспечивает незамерзание топлива при температурах до -40°С и ниже). Т.е. даже такие суровые морозы, как в январе-феврале нынешнего года для арктического топлива - далеко не предел его возможностей.

Стоит отметить, что «Укртатнафта» первой из отечественных производителей освоила выпуск дизельного топлива для арктического климата. И - угадала, "подбросив" новинку автомобилистам как раз минувшей осенью. Впервые компания представила "арктическое" дизтопливо в ноябре прошлого года на 14-й международной выставке нефтегазовой промышленности «Нефть и Газ 2011», состоявшейся в Киеве.

Представитель компании добавил, что «применение дизельного топлива арктических сортов, производимого в заводских условиях, обеспечивает легкий старт и надежную работу двигателя при низких температурах». Отличительный "плюс" - технология производства арктического дизтоплива в заводских условиях обеспечивается путем каталитической конверсии тяжелых парафинов, что радикально отличается от практики добавления депрессорных присадок в топливо непосредственно во время заправки, его транспортировки или хранения.

Среди основных преимуществ арктического дизельного топлива производства ПАО «Укртатнафта» С.БИЛЕНЬКИЙ выделил такие: превосходные низкотемпературные характеристики (предельная температура фильтруемости не выше -28ºС); легкий пуск холодного двигателя; экологичность топлива (содержание серы - 50 ppm и ниже); надежность при эксплуатации двигателя; отсутствие вспенивания при быстром наливе; очистка топливной системы; защиту узлов двигателя от коррозии; контроль отложений на форсунках; улучшенное топливо по цене обычного.

Также С.БИЛЕНЬКИЙ добавил, что все дизельное топливо производства ПАО «Укртатнафта» соответствует требованиям Евро-4.

Напомним, реализация арктического дизельного топлива повышенного качества ENERGY А-Евро производства ПАО «Укртатнафта» осуществляется в розничных сетях АЗС партнерских компаний «Авиас», ANP, «Укрнафта» и др.

Как сообщал УНИАН, выпуск арктического дизтоплива был налажен в ноябре 2011 года в рамках реализуемой в ПАО «Укртатнафта» программы модернизации, в ходе которой была проведена реконструкция на установке гидроочистки дизельного топлива ЛЧ-24/7-68 газо-каталитического производства. Лицензиаром базового проекта реконструкции установки гидроочистки дизельного топлива выступила компания Shell Global Solutions, благодаря успешному сотрудничеству с которой был осуществлен переход на выпуск дизельного топлива, соответствующего параметрам стандарта Евро-4.

Справка УНИАН.АО «Укртатнафта» создано в 1994 году в соответствии с указами президентов Украины и Татарстана на базе Кременчугского НПЗ. Проектная мощность предприятия составляет 18,6 млн. тонн переработки нефти в год.

В 2010 году «Укртатнафта» увеличила переработку нефтяного сырья на 13,3% по сравнению с 2009 годом – до 3 млн. 611,8 тыс. тонн.