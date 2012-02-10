Азаров: в ЕС нет политической воли для трехстороннего газотранспортного консорциума

Рига. Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ заявляет об отсутствии у Евросоюза политической воли для создания трехстороннего газотранспортного консорциума.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня, выступая в Латвийском университете перед студентами и учениками украинской школы в Риге.

«Если была бы политическая воля, равно как и в устранении экономического и финансового кризиса, так давным-давно и кризис был бы устранен, и консорциум был бы создан. А так, в основном, как вы правильно сказали, вялотекущее состояние», - сказал Н.АЗАРОВ.

При этом он подчеркнул, что важность и необходимость модернизации украинской ГТС и создания газотранспортного консорциума подтвердила ситуация с некоторым сокращением поставок газа в Европу нынешней зимой.

«Нынешняя аномальная зима показала, что не все хорошо с точки зрения обеспечения поставок газа в Европу. Вот установились холода в Италии, и на 15% она стала получать меньше газа. А мы говорим: а что ж вы не вложили средства в модернизацию нашей газотранспортной системы? У нас возможности поставок газа на выходе 150 млрд. кубометров, а после модернизации – 200 миллиардов кубов», - сказал украинский премьер.

При этом он отметил, что со стороны России также должны быть обеспечены гарантированные поставки определенных объемов газа.

«Второй вопрос: а Россия готова поставлять 200 млрд. кубов газа в Европейский Союз? Есть ли у них эти 200 млрд. кубов? Мы-то готовы прокачивать», - сказал Н.АЗАРОВ.

Как сообщал УНИАН, 4 февраля на пресс-конференции в Мюнхене Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ отметил, что вопрос создания трехстороннего консорциума по управлению и модернизации украинской газотранспортной системы как никогда актуален. «Вопрос консорциума как никогда актуален, и нам нужно его решать вместе с Россией и Европейским Союзом», - сказал Президент.

Напомним, Украина в переговорах с Россией настаивает на создании трехстороннего (Украина, Россия, ЕС) консорциума по модернизации и управлению ГТС. Россия пока не поддерживает такой вариант, настаивая на двустороннем (Украина, РФ).

В ЕС поддерживают идею трехстороннего консорциума и ожидают согласия на это со стороны России.