Внедрение биогазовых технологий позволит Украине заместить 8 млрд. куб. м импортного газа

Поддержка правительством внедрения биогазовых технологий позволила бы Украине заместить в перспективе 8 млрд. куб. м импортного газа.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение выразили на пресс-конференции президент Киевского международного энергетического клуба «Q-club» Александр ТОДИЙЧУК и директор НТЦ «Биомасса» Георгий ГЕЛЕТУХА.

По их словам, активное использование биогаза в Украине может стать реальной альтернативой проблемному российскому газу и одним из эффективных источников обеспечения энергетической безопасности страны.

«Биогаз это и электроэнергия, и тепло, и биометан, который является прямым заменителем природного газа», - отметил А. ТОДИЙЧУК, добавив при этом, что 21 страна Евросоюза уже поддерживает развитие этого сегмента возобновляемой энергетики путем предоставления так называемого «зеленого» тарифа на электроэнергию, полученную из биогаза.

В свою очередь, Г. ГЕЛЕТУХА отметил, что, как сельскохозяйственная страна, Украина имеет значительные перспективы относительно развития биоэнергетики, в частности, потенциал можно оценить в 3000-4000 биогазовых установок. Директор НТЦ «Биомасса» также отметил, что производство и использование биогаза имеет значительный экологический аспект и может способствовать выполнению обязательств Украины в рамках Киотского протокола. Также Г. ГЕЛЕТУХА отметил, что одним из технологических плюсов биогазовых установок является возможность подхватывания пиковых нагрузок, что существенно упростит балансирование Объединенной энергосистемы страны.

Эксперты выразили надежду, что их услышат, и будет принято взвешенное и профессиональное решение относительно введения «зеленого» тарифа на биогаз в Украине, поскольку это станет стимулом для притока в Украину предположительно 30 млрд. грн. инвестиций.

От имени экспертной группы, в которую входят более 30 украинских и международных специалистов энергетической сферы, А.ТОДИЙЧУК и Г.ГЕЛЕТУХА обнародовали открытое письмо к Президенту Украины, премьер-министру Украины и главе Верховной Рады Украины. В документе содержатся предложения относительно внедрения «зеленого» тарифа на электроэнергию, генерируемую из биогаза. Кроме того, эксперты предложили разработать и обеспечить государственную поддержку Национального проекта «Энергия биогаза» и внести вопрос развития биоэнергетики и биогазовых технологий в «Энергетическую стратегию Украины до 2030 года».

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада 9 февраля отменила закон Украины «О внесении изменений в статью 17-1 закона Украины «Об электроэнергетике» относительно совершенствования системы тарифообразования на электроэнергию, производимую из биогаза».

Как сообщал УНИАН, данный закон был принят 6 октября 2011 года, а 27 октября Президент Украины вернул его в парламент Украины со своим вето, предложив депутатам отменить его. Парламент Украины поддержал это предложение.