ГПУ проверяет «Нафтогаз» относительно расчетов за потребленный газ, заявляет Близнюк
Генеральная прокуратура Украины проверяет НАК «Нафтогаз Украины» относительно расчетов за потребленный газ.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом министр регионального развития, строительства и ЖКХ Анатолий БЛИЗНЮК сообщил в ходе селекторного совещания с регионами.
«Генеральная прокуратура разбирается с «Нафтогазом», почему не идут расчеты», - сказал министр.
Он также обратился к руководству регионов с требованием повысить уровень расчетов за потребленный газ, поскольку "возможны судебные иски".
Как сообщал УНИАН, по данным НАК «Нафтогаз Украины», предприятия теплокоммунэнерго задолжали за потребленный в 2012 году газ 1,857 млрд. грн.
На 6 февраля текущего года предприятия ТКЭ с начала года потребили природного газа на сумму 2,5 млрд. грн., уплатили – 597,4 млн. грн., в том числе льготами и субсидиями – 30,8 млн. грн.
Средний по Украине уровень расчета за газ составляет 24,3%.
Также, по данным НАК «Нафтогаз Украины» задолженность предприятий ТКЭ за потребленный в 2011 году газ составляет 6,054 млрд. грн., а средний уровень расчетов за газ в 2011 году – 64,1%.