Украина договорилась с новыми поставщиками газа и нефти

Украина практически договорилась с новыми поставщиками о закупке газа и нефти.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ заявил сегодня, выступая в Латвийском университете перед студентами и учениками украинской школы в Риге.

«Мы ведем переговоры и практически уже договорились о других поставщиках нефти и газа», - сказал Н.АЗАРОВ.

Он подчеркнул, что в случае, если в результате переговоров с Россией цены на энергоносители снизить не удастся, то Украина должна будет сократить их закупку в РФ.

«Если такие цены на российский газ и нефть сохранятся, мы будем вынуждены сокращать закупки этих стратегически важных для нас товаров у наших российских партнеров», - сказал Н.АЗАРОВ.

Н.АЗАРОВ также отметил, что на сегодняшний день газ для Украины дороже, чем для Латвии.

Справка УНИАН. ОАО «Газпром» и НАК «Нафтогаз Украины» 19 января 2009 года подписали два контракта: по купле-продаже на период с 2009 по 2019 год; об объемах и условиях транзита природного газа по территории Украины на период с 2009 по 2019 год.

Цена на газ устанавливается поквартально. Цена импортного природного газа для Украины в I квартале 2011 года составляла около 264 дол. за 1 тыс. куб. м, в ІІ – 295,6 дол. за 1 тыс. куб. м, в ІІІ – 354 дол. за 1 тыс. куб. м, в IV – около 400 дол. за 1 тыс. куб. м.

Сейчас Украина пытается снизить цену на газ.