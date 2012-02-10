Для внедрения энергосбережения создан «Винницкий фонд муниципальных инвестиций»

Решением Винницкого городского совета 10 февраля создано коммунальное предприятие «Винницкий фонд муниципальных инвестиций».

Об этом сообщает департамент по делам СМИ и связей с общественностью Винницкого городского совета.

Коммунальное предприятие будет предоставлять кредиты другим коммунальным предприятиям на внедрение енергоефектнивних мероприятий.

«Это важный финансовый инструмент, который позволит нам открыть еще одно направление работы по энергосбережению», - сказал мер Винницы Владимир Гройсман.

Он отметил, что, таким образом, коммунальные предприятия получат дополнительный ресурс по минимальной кредитной ставке, в которой будет заложено лишь уровень инфляции. «За счет этих средств они смогут модернизировать систему теплоснабжения на своем предприятии, а сэкономленные средства будут возвращаться в КП« Винницкий фонд муниципальных инвестиций ", - сказал В.Гройсман.

Для получения кредита среди прочих документов предприятие должно предоставить бизнес-план своей деятельности, проектно-сметную документацию на энергосберегающие мероприятия, экономическое обоснование для получения долгосрочного кредита и расчет окупаемости.

Фонд заработает через несколько месяцев.

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