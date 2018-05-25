Энергосистема Украины: возобновляемые источники как альтернатива

Во второй половине января в Украину пришли настоящие морозы. Необычно холодная погода продемонстрировала реальное состояние украинской электроэнергетики. Внеплановое отключение только одного блока Запорожской АЭС привело к прекращению экспорта электроэнергии в Беларусь и Молдову, и к необходимости ее импорта из Российской Федерации.

После выхода электроэнергетики из кризиса 90-х в Украине заговорили о профиците генерирующих мощностей. Действительно, в советское время украинская энергосистема создавалась в расчете на значительно большие объемы внутреннего потребления и экспорта. Но само по себе наличие в стране мощных электростанций мало о чем говорит. Например, ряд ТЭС, работающих на газе и мазуте, постоянно находятся в резерве – себестоимость их работы слишком высока. Исключение было сделано в 2007-2008 гг., когда они включались в работу из-за дефицита угля на электростанциях. И хотя тогда природный газ обходился гораздо дешевле, чем сейчас, это все равно приводило к заметному увеличению расходов ТЭС на топливо.

Экспорт украинской электроэнергии в Европу – тоже не показатель профицита. Поставки в Венгрию, Словакию и Румынию осуществляются с так называемого Бурштынского острова – юго-западной части украинской энергосистемы, работающей параллельно с европейской, которая физически отсоединена от всей остальной украинской энергосистемы.

Одна из ключевых проблем электроэнергетики – состояние отечественных ТЭС. Большинство из них были введены в эксплуатацию 1960-1970 гг., и это говорит само за себя. По данным НАК "Энергетическая компания Украины", 80% энергетического оборудования тепловых электростанций работает в 1,7-2,5 раза дольше, чем предусматривал расчетный ресурс. Из-за дефицита оборотных средств и отсутствия четких механизмов привлечения инвестиций за последние 10 лет коренной реконструкции подверглись только два тепловых энергоблока: блок №8 Змиевской ТЭС и блок №4 Старобешевской.

Ведущий эксперт энергетических программ Центра Разумкова Сергей Дяченко считает, что сегодня проектный ресурс отечественных ТЭС выработан на 95%, а 72% всего оборудования превысило предел физического износа. При этом ТЭС производят около 40% всей электроэнергии в Украине.

Крупнейший частных отечественный энергохолдинг ДТЭК прогнозирует, что к 2015 году Украина не сможет удовлетворять быстро растущий спрос на электроэнергию за счет существующих мощностей. В докладе “Energy for Economic Growth. Energy Vision Update 2012”, опубликованном Всемирным экономическим форумом, говорится, что доля мощностей, чей возраст превышает 40 лет, составляет в Украине 38%, в то время как в Европе этот показатель — 22%. ДТЭК оценил в 58 млрд. евро инвестиции, необходимые для модернизации существующих и строительства новых электростанций в период до 2030 года.

Еще одна проблема – это состояние электрических сетей. Например, "Одессаоблэнерго" 1 февраля объявила о необходимости отключения потребителей центральной части областного центра из-за перегрузки кабельных линий. "Всем известно, что в Украине есть дефицит передающих мощностей, и все они сейчас работают на пределе, – говорит С.Дяченко. – Старых линий не хватает, и это подтверждается нынешним форс-мажором. Так что нужно оперативно решать вопрос с достройкой системы ЛЭП, однако на это потребуется минимум $ 5-7 млрд".

Конечно в последнее время работы по реконструкции и развитию сетевого хозяйства Украины активизировались. В конце прошлого года НЭК "Укрэнерго" завершила реконструкцию линии электропередач "Симферополь-Севастополь", в результате которой пропускная способность электросетей из "континентальной" Украины в Крым увеличилась на 100 МВт, уменьшились потери электричества. Продолжаются работы по «закольцовыванию» электрических высоковольтных линий по всей территории южного побережья. Готовятся к выполнению и другие проекты: строительство 750-киловольтной воздушной линии электропередачи "ЗАЭС – ПС "Каховская", которая позволит использовать заблокированные 700 МВт Запорожской АЭС. Для этого привлекаются кредитные средства ЕБРР и ЕИБ. В конце 2010 г. НЭК "Укрэнерго" подписала контракт с хорватской компанией Dalekovod d.d. на строительство 330-киловольтной ЛЭП "Днестровская ГАЭС – Бар", предназначенной для выдачи мощности с Днепровской ГАЭС. С этой же компанией заключен контракт на строительство захода 750-киловольтной линии электропередачи "Хмельницкая АЭС–Чернобыльская АЭС" на подстанцию "Киевская" для транспортировки электроэнергии из западной в центральную часть энергосистемы. В марте 2011 г. "Укрэнерго" подписала договор с компанией Kalpataru (Индия) на строительство 750-киловольтной линии электропередач "Ривненская АЭС – ПС "Киевская", предназначенной для выдачи мощности Ривненской и Хмельницкой АЭС в центральные и восточные регионы страны, а также для повышения надежности энергоснабжения потребителей центральных областей.

Но помимо денег, для реализации этих проектов нужно время, а чтобы решить проблему сетей в Украине в принципе – много времени. С середины 2000-х гг. ряд специалистов все чаще говорит о том, что нужно развивать локальную энергетику – строить маломощные электростанции, работающие на альтернативных видах топлива, в том числе на возобновляемых. Они считают, что когда износ оборудования традиционной энергетики близок к критическому, только так можно быстро обеспечить надежность энергоснабжения. Но, несмотря на громадный внутренний потенциал альтернативных источников, заниматься таким делом в Украине отваживались буквально единицы. Ситуация кардинально изменилась после принятия в 2009 г. закона о "зеленых" тарифах. Два года ушло на подготовку проектов, а крупномасштабные работы "в полях" стартовали в прошлом году. Да так, что альтернативная энергетика по итогам 2011-го, скорей всего обойдет традиционную по показателю ввода новых установленных мощностей. По данным Госэнергоэффективности, в прошлом году было введено в эксплуатацию более 235 МВт электростанций на возобновляемых источниках.

Только австрийская Activ Solar в прошлом году построила в Крыму крупнейшие в регионе фотоэлектрические парки – 100-мегаваттный "Перово" и 80-мегаваттный "Охотниково". Группа "Ветряные парки Украины" в 2011-м ввела по 25 МВт мощностей в ветропарках "Очаковский" (Николаевская обл.) и "Новоазовский" (Донецка обл.). В январе холдинг завершил установку еще 5 ветрогенераторов (суммарно 12,5 МВт) на донецкой площадке. Кроме этого были реализованы десятки более мелких проектов.

Госэнергоэффективности ожидает, что в 2012-м только мощности ветряных и солнечных электростанций увеличатся еще на 600 МВт. Это не считая малых ГЭС и биотопливных проектов. Об этом говорят планы конкретных компаний. Так "Ветряные парки Украины" прорабатывают проект строительства в Крыму сети из шести ветряных электростанций общей мощностью 1062,5 МВт. Кроме того, холдинг планирует в феврале начать установку ветрогенераторов на еще одной площадке в Николаевской области – Березанской. "ДТЭК" планирует до конца 2012 года установить 30 генераторов в Запорожской области. Немецкий концерн WKN объявил о планах строительства в Крыму ветроэлектростанций мощностью 400 МВт, для чего намерен привлечь $1 млрд.

О планах построить в текущем году в Одесской области около 10 солнечных станций общей мощностью 25-30 МВт объявила израильская SunElectra. А группа компаний Ekotechnik Praha в 2012 году планирует запустить 42-мегаваттную СЭС в Киевской области, а также начать строительство СЭС в Винницкой области мощностью 54 МВт.

Последнее аварийное отключение одного блока ЗАЭС из-за падения опоры ЛЭП показательно, т.к. именно Запорожская атомная станция фактически восполняет дефицит энергомощностей в Крыму, который как раз и оценивается в 1 ГВт. Нетрудно заметить, что все вышеперечисленные проекты будут решать или уже решают проблемы энергодефицитных регионов, для которых, без преувеличения, важен каждый мегаватт электрической мощности. Причем это "чистая" энергия, что важно как для Одесской области, перегруженной промышленными объектами, так и для Крыма, который планирует развиваться в первую очередь как курорт. Понятно, что строить здесь «грязные» электростанции, сжигающие уголь, крайне нежелательно. Показательно и то, что солнечные и ветряные парки были созданы в необычайно короткие сроки (крупнейший в мире гелиопарк «Перово» в Симферопольском районе – за 7 месяцев (!)). Мы как-то попривыкли, что все реконструкции и стройки энергетических объектов в Украине длятся годами, если не десятилетиями. Учитывая сроки создания таких объектов, эксперты говорят, что параллельно с модернизацией и развитием традиционной энергетики, решать проблемы энергодефицитных регионов помогут возобновляемые источники энергии.

Игорь Русланов (для УНИАН)