Азаров предожил Латвии закупать украинскую электроэнергию

Рига. Украина предлагает Латвии закупать до 500 МВт электроэнергии.

Как передает корреспондент УНИАН, такое предложение сделал премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ сегодня в ходе встречи с премьер-министром Латвии Валдисом ДОМБРОВСКИСОМ в Риге.

«Мы сегодня в переговорах предложили правительству Латвии возможность экспорта электроэнергии в эту страну», - сказал Н.АЗАРОВ в ходе своего выступления в Латвийском Университете.

Справка УНИАН. Украина в 2011 году увеличила экспорт электроэнергии на 52,5%, или 2,215 млрд. кВт/ч, по сравнению с 2010 годом – до 6,433 млрд. кВт/ч.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Украина в январе увеличила производство электроэнергии до 18,4 млрд. кВт/ч