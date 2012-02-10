Азаров предожил Латвии закупать украинскую электроэнергию
17:03, 10 февраля 2012Энергетика
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Рига. Украина предлагает Латвии закупать до 500 МВт электроэнергии.
Как передает корреспондент УНИАН, такое предложение сделал премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ сегодня в ходе встречи с премьер-министром Латвии Валдисом ДОМБРОВСКИСОМ в Риге.
«Мы сегодня в переговорах предложили правительству Латвии возможность экспорта электроэнергии в эту страну», - сказал Н.АЗАРОВ в ходе своего выступления в Латвийском Университете.
Справка УНИАН. Украина в 2011 году увеличила экспорт электроэнергии на 52,5%, или 2,215 млрд. кВт/ч, по сравнению с 2010 годом – до 6,433 млрд. кВт/ч.
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