«Львовоблэнерго» намерена участвовать в торгах по «Винницаоблэнерго»

ПАО «Львовоблэнерго» намерено принять участие в повторных торгах по продаже 50% госпакета ПАО «Винницаоблэнерго», которые запланированы на 9.00 понедельника, поскольку не получала официального уведомления от конкурсной комиссии о недопуске к участию в конкурсе.

Об этом УНИАН сообщил представитель компании Александр Сагура. Напомним, что в пятницу вечером Фонд государственного имущество распространил заявление о недопуске к конкурсу «Львовоблэнерго» на основании повторной проверки подтверждающих документов компаний-претендентов. Как сообщило ведомство, повторная проверка была проведена во исполнение соответствующего протеста Генеральной прокуратуры Украины.

Комментируя данное заявление ФГИ, А. Сагура отметил, что в ходе так называемой повторной проверки конкурсная комиссия не запрашивала у компании ни одного дополнительного документа.

«На основании якобы протеста Генпрокуратуры который, никто в глаза не видел, комиссия принимает решение об отказе. При этом к нам никто не обращается за какими-либо дополнительными документам», - сказал он, отметив при этом что получив бы такой запрос компания с готовностью предоставила все запрашиваемые документы.

При этом представитель компании отметил, что официального уведомления о недопуске со стороны конкурсной комиссии в адрес компании не поступало.

«Официального отказа от Фонда мы не получили, а значит в понедельник идем на конкурс и будем стремиться принять в нем участие», - подчеркнул А. Сагура.

А. Сагура сообщил, что если все же представители компании не будут физически допущены к участию в конкурсе в понедельник, компания, безусловно, будет оспаривать как сам конкурс так и его результаты.

«Посмотрим как будут развиваться события в понедельник. И в случае недопуска безусловно обжалуем эти действия в суде», - сказал представитель компании-претендента.

А. Сагура также добавил, что действия ФГИ вызывают удивление, поскольку искусственное сужение круга претендентов с использованием таких бюрократических приемов неминуемо приведут к ограничению конкуренции, и в результате государство получит абсолютно неадекватную сумму за реализуемый государственный актив.

«Нам интересен этот актив и в ходе торгов мы намерены предложить за его сумму превышающую стартовую не менее чем 2-3 раза», - подытожил представитель «Львовоблэнерго».

Как сообщал УНИАН, в пятницу вечером "Львовоблэнерго" заявило, что так и не получило официальное приглашение конкурсной комиссии ФГИ по продаже государственного пакета акций "Винницаоблэнерго" на основании которого компания могла быть допущена к торгам. Позднее ФГИ распространил заявление о недопуске «Львовоблэнерго» к конкурсу на основании повторной проверки документации инициированной Генпрокуратурой. Ситуация с повторной проверкой и отсутствием приглашения прояснилась только на момент окончания рабочего дня и недели, что фактически сделало невозможным для компании-претендента отстаивание своих прав в рамках существующих законодательных процедур.

Справка УНИАН. 3 февраля т.г. заседание конкурсной комиссии по продаже 50% госпакета акций ПАО "Винницаоблэнерго", на котором в ходе аукционных торгов должны были определить покупателя данного пакета, не состоялось из-за отсутствия кворума.

В связи с этим ФГИУ перенес проведение конкурса на понедельник, 13 февраля. К участию в первичном конкурсе были допущены ООО "Луганское энергетическое объединение" ("ЛЕО"), VS Energy International Ukraine ("НД Энерджи Интернейшнл Украина") и ОАО "Львовоблэнерго".