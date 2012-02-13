Цена нефти пошла вверх после подписания Грецией "реформаторского" соглашения

На мировых торгах в понедельник, 13 февраля, цены на нефть растут на фоне оптимизма инвесторов, связанного с одобрением парламентом Греции соглашения с ЕС, дающего стране возможность избежать дефолта по 360-миллиардному долгу.

Так, стоимость мартовских фьючерсов на американскую легкую нефть марки WTI (Light Sweet Crude Oil) уже выросла на 0,92 доллара, или на 0,93% - до 99,59 доллара за баррель.

Цена мартовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent повысилась на 0,96 доллара, или на 0,82%, - до 118,27 доллара за баррель.

В поддержку соглашения проголосовало 199 депутатов греческого парламента из 300, передает Bloomberg.

Между тем, десятки депутатов проголосовали не так, как им велели их партии, - событие беспрецедентное для греческого парламента. В результате левоцентристская партия ПАСОК и правоцентристская "Новая Демократия" исключили из своих рядов 42 депутатов, еще двое ушли сами, не желая поддерживать крайне непопулярные в обществе меры экономии. Еще двух депутатов исключила ультраправая партия ЛАОС - на сей раз за поддержку соглашения.

Кроме того, крупнейшие компании-владельцы нефтеналивных танкеров - Overseas Shipholding Group и Frontline Ltd. - объявили ранее о том, что не будут более направлять свои суда в Иран и прекращают поставки нефти из этой страны.