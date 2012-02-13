«Газпром» может снизить цену на газ европейским потребителям?

Варшава. Крупнейшая газовая компания мира российский «Газпром» может снизить цены на поставляемое топливо на свой главный экспортный рынок в страны Европейского Союза до 10 процентов в обмен на увеличение обьемов закупок.

Как передает кореспондент УНИАН, об этом пишет польськая газета Parkiet со ссылкой на участника встречи в «Газпроме», прошедшей в Москве в прошлую пятницу ко Дню инвестора.

«Газпром» поинформировал о переговорах о снижении цены на уровне 7-10%. Оно будет возможно в обмен на увеличение закупок газа», - сообщил изданию представитель инвестиционной компании IFD Kapital, принимавший участие во встрече, Виталий КРЮКОВ.

По данным газеты, руководство российской компании на встрече поинформировало о переговорах о снижении цены газа с компаниями RWE, Shell Energy Europe, E.ON, Eni, GWH Gashandel, Centrex, EGL, GasTerra, Dong, и польской PGNiG.

Издание напомнило, что российская компания ежегодно проводит такую встречу с представителями инвестиционных фирм, на которой, в частности, информирует о своей ценовой политике.

По данным издания, в прошлом году «Газпром» продал в страны дальнего зарубежья 150 млрд. кубометров газа по средней цене 384 доллара за тысяу кубометров.

«Газпром» оценивает, что в текущем году средняя цена вырастет до 415 доларов, что позволит компании получить 64 млрд. долларов дохода.

Для достижения этой цели россияне расчитывают увеличить продажи газа в странах Европы до около 154 млрд. кубометров газа.

Тысяча кубометра топлива для страны бывшего Советского Союза дожна вырости до 320 долларов, а экспорт в этом направлении на 4 млрд - до 75 млрд кубометров газа.

Parkiet напомнил, что в 2011 году итальянской компании Edison, которая ежегодно покупает у «Газпрома» 2,5 млрд кубометров газа, через международный суд в Стокгольме удалось добиться снижения цены на газ.

«Газпром» изменил контракт, благодаря чему она ежегодно сэкономит около 200 млн. долларов. Иски в Стокгольме также подали немецкие концерны E.ON и RWE», - отметило издание.

Как сообщал УНИАН, украинские власти более года безуспешно пытаются изменить подписаный в 2009 году десятилетний газовый контракт с «Газпромом», согласно которому, Украине приходиться платить за российский газ одну из самых высоких цен в Европе.

Представители властей заявляли даже о намерении подать в суд на «Газпром», но пока не сделали этого, надеясь договориться.

Справка УНИАН. Польская государственная нефтегазовая компания PGNiG, которая ведет переговоры с "Газпромом" о снижении цены на газ с конца 2010 года, в ноябре прошлого года сообщила о начале процедуры расмотрения спора с российской компанией в Международном арбитражном суде в Стокгольме.

По неофициальным данным, поляки хотят получить от россиян 10% скидки, что позволит ежегодно сэкономить стране, импортирующей около 10 млрд. кубометров российского газа, более 0,5 млрд. долларов.

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